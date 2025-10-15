ДА ЛИ ЈЕ НА ПОМОЛУ НОВА ШПИЈУНСКА АФЕРА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ? Немачки европосланик поднео кривичну пријаву против Орбана због покушаја шпијунаже
БРИСЕЛ: Један од најгласнијих критичара Мађарске у Бриселу, немачки посланик Зелених у Европском парламенту Данијел Фројд, поднео је данас кривичну пријаву против мађарског премијера Виктора Орбана због покушаја хаковања његове имејл адресе помоћу шпијунског софтвера уочи избора за Европски парламент.
Данијел Фројд је иначе познат као један од најактивнијих заступника замрзавања средстава ЕУ Мађарској и предводио је иницијативу за суспензију председавања Мађарске Саветом ЕУ прошле године.
Како преноси бриселски Политико, Фројд и немачка невладина организација "Друштво за грађанска права" затражили су од тужилаштва у немачком граду Крефелду и од надлежних за сајбер криминал да отворе истрагу, наводећи у пријави Орбана и „непознате извршиоце“.
„Постоје назнаке да иза напада стоји мађарска тајна служба“, наводи се у заједничком саопштењу Фројда и организације.
У пријави се детаљно описује сумњиви имејл који је крајем маја 2024. године стигао на Фројдову електронску пошту Европског парламента.
Пошиљалац се представио као украјински студент и затражио од посланика да напише кратку поруку о свом ставу према приступању Украјине Европској унији, уз приложени линк, ком Фројд није приступио.
Европски парламент је затим обавестио Фројда да је линк садржао шпијунски софтвер за који се верује да га је произвела израелска компанија „Кандиру“, која се од 2021. године налази на црној листи америчке владе због кршења људских права.
„Према ИТ стручњацима Европског парламента, постоји сумња да мађарска влада стоји иза покушаја прислушкивања. То ме не изненађује. Орбан презире демократију и владавину права. Ако се сумње потврде, то би био скандалозан напад на Европски парламент“, навео је Фројд у изјави.
Фројд и организација затражили су од тужилаштва да спроведе пуну истрагу, укључујући саслушање сведока и независну форензичку анализу.