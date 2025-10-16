ПОЧЕЛА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ВОЈВОДИНЕ Посланици разматрају ребаланс буџета и кадровске измене
На данашњој седници Скупштине Војводине, која je почела у 10 часова, посланици расправљају о ребалансу покрајинског буџета за 2025. годину.
Подаци из предлога показују да буџет пада за 4,8 одсто и сада износи 66,1 милијарду динара.
Ово је други ребаланс буџета који посланици разматрају ове године. Претходни усвајају 29. јула, када каса Војводине пада за око две милијарде динара, на 67,5 милијарди.
Поред ребаланса, посланици разматрају и измене кадровског плана Покрајине за 2025. годину. У материјалу стоји да се предлаже смањење броја запослених због поштовања фискалних правила која ограничавају планирање расхода за плате.
На дневном реду налази се и годишњи програм коришћења средстава из буџета за воде, за шта је планирано 8.702.994.225,76 динара, као и средства за развој ловства у износу од 192.665.265 динара.
Посланици такође расправљају о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Војводини, за који је планирано 2.279.894.886 динара.
Александра Радак, покрајински секретар за финансије истакла је да је основни разлог ребаланса нова и нижа пројекција остварења прихода од пореза на добит од правних лица.
-Подсетићу да је у тим случајевима и пре било да је наш задатак да обезбедимо равномерно управљање јавним финансијама. Да извршимо редукцију и рационализацију јавне производње, уз најмање ризике. Основни разлог због ког је предложен овај ребаланс јесте потреба да се јавна потрошња из буџета усклади са ревидираним проценама текућих прихода до краја године. Садашњим ребалансом ти приходи смањују се још за милијарду и 690 милиона динара. Пад прихода у највећој мери од пореза на добит је последица резултата пословања компаније НИС. Санкције су то још више подстакле. Ребаланс је прилика да се ревидирају и остали приходи. Почетни буџет усвоје у децембру 2024. године од 69, 42 милијарде динара, смањен је. Фисклани дефицит смо задржали на 16,02. Нисмо одустали ни од једног капиталног пројекта. Обезбеђена су средства за управљање водама, за улагања у инфраструктуру, у установу социјалне заштите, за хитне интервенције у здравственим установама, за финансирање талентованих ученика упокрајинским установама, за културу. Смањена су средства намењена за високо образовање и студентски стандард - рекла је Радак.
Иштван Добо из посланичке групе Савеза Војвођанских Мађара пре почетка седнице рекао је ће ова група да подржи други ребаланс буџета јер њиме подржани пројекти који су важни за војвођанске Мађаре.
-Наши приоритети су подржани, наставиће се изградња, односно обезбеђена су средства за пројектовање Дома ученика за талентоване ђаке у Суботици. Објекат је купљен и сада у овом буџету у питању пројектна и планска документација. Нама је важно да деца остају у Војводини, на свом матерњем језику да се образују у држави у којој су рођени. Подржавамо буџет и због очувања и обнове дворца у Темерину, у том објекту је школа. За нашу заједницу је важно и што ћемо имати средства за ИПА пројекте - рекао је Добо.