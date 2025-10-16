ГРЕЈАЊЕ НА ДРВО, СТРУЈУ ИЛИ ПЕЛЕТ, ШТА ЈЕ ЈЕФТИНИЈЕ? Ево који систем грејања је НАЈИСПЛАТИВИЈИ ОВЕ ЗИМЕ
Немања Милосављевић, мајстор за грејање, каже за Kурир да иако цене по вишегодишњем просеку не праве разлику на основу начина на који се грађани греју, један од начина да се уштеди јесте инсталирање дигиталног термостата.
Зима је пред вратима, а питање чиме и како се најпаметније грејати, никад актуелније. Да ли има довољно огревног дрвета и пелета, како се крећу цене и испоруке, ко има право на јефтиније дрво преко „Србијашума“, и шта грађани реално могу да ураде да рачуни буду мањи?
На ову тему за Kурир говорили су Александар Шалипур из ЈП „Србијашуме“ и Немања Милосављевић, мајстор за грејање.
Шалипур: Људи се враћају на грејање дрветом и пелетом
Шалипур каже да је план yа проиyводњу и продају огревног дрвета ове године износи око 942 хиљаде метара кубних:
- Ово дрво пласирамо купцима са којима склапамо годишње уговоре које они претварају у пелет или цепано дрво. Осим фирми са годишњим уговорима, сви наши грађани могу да купе током целе године до 15 метара кубних огревно дрво као физичка лица, без уговора. По истој цени, која је 5.269 динара са ПДВ-ом - каже Шалипур.
Он објашњава да се ово дрво сече и износи до шумског камионског пута, где камион долази и даље транспортује дрво.
- Ове године смо физичким лицима продали око 156 хиљада метара кубних дрвета, од непуних 800 хиљада колико смо до сада продали, закључно са јучерашњим даном. Остало је око 144 хиљада метара кубних, а сигурни смо да ћемо извршити реализацију продаје и производње овог дрвета до краја године - каже Шалипур.
Шалипур каже да је потражња велике, а по питању потражње и цене наводи:
- Свака година је прича за себе. Године 2022. била је отимачина за огревним дрветом, док је 2023. године интересовање спласло. Ове године, због стања енергената на светском нивоу, а није било кише и ниво река је врло мали, нормално је да људе хвата паника. Враћају се на огревно дрво и пелет. Ми смо компанија која последње три године није мењала ценовник, сада улазимо у четврту годину - каже Шалипур.
Шалипур истиче и да због донешених мера од стране Владе постоје и смањене цене за одређене становнике:
- Пензионери, људи са инвалидитетом, ратни и војни инвалиди, учесници рата и породице палих бораца на ову цену имају попусдт од 15%, па један кубик са ПДВ-ом кошта 4.478 динара на камионском путу. Друга категорија, која је још угроженија, социјално угрожене породице, имају смањење на нашу основну цену 36,7 процената, што значи 2.900 динара са ПДВ-ом. Да би остварили ово право они доносе потврде - каже Шалипур.
Хиљаду најугроженијих породица добиће бесплатан огрев, са превозом, у износу од 8 метара кубних.
Милосављевић: Трошкови се не разликују
Милосављевић наводи да је наисплатљивији начин грејања, ако узмемо у обзир и улагање у систем грејања, трошкове огрева, котлове, централно грејање, рачуне за струју, свака цена по просечној сени у току од 5 до 10 година, бележи врло малу разлику.
- Много грађана се греје на струју, поготово преко котлова, али постоји начин да уштедимо путем собних термостата који гасе грејање на основу температуре у просторији. Ако је могуће, добро је палити грејање више ноћу, мање дању, али ја нисам за то да се штеди на грејање зими и расхлађивање лети. То су основне људске потребе - каже Милосављевић.
Он додаје да се механички термостати разликују од савремених, нису прецизни и немамо поверење да ће се искључити на одређеној температури, док су дигитални термостати поузданији и саветује грађанима да замене старе овим новим.
Почела грејна сезона
Јуче је и званично почела грејна сезона широм Србије, а на ову тему за Kурир говорио је Вања Вукић, директор Јавно-комуналног предузећа "Београдске електране".
- Грејна сезона траје до 15. априла, а почиње 15. октобра. Ипак, ако временски услови то захтевају, грејна сезона може почети и раније како је то било ове године. Већ другог октобра смо прекинули функционалне пробе и почели смо са топлим режимом рада, а грађани су могли да осете топле радијаторе - каже Вукић.
Вукић наводи да је било мањих кварова и примедби, али већ данас грејање треба да тече без проблема, а каже да грађани могу и да врше пријаве на кварове путем позива на број.
- До прекида грејања може доћи уколико температура пређе 15 степени, али мора бити прекинуто на четири сата. Постоји могућност да у случају пада температуре испод 12 степени наставимо са грејањем. Kада је у 18 часова темпертура мања од једног степена, онда грејемо 24 часа дневно. Иначе, наш уобичајени грејни период је од 6 ујутру, до 10 сати увече - каже Вукић.
Вукић додаје да је око 85 хиљада грађана било упозорено да ће прећи на наплату по потрошњи, а не по квадрату.
Да ли су српске резерве гаса довољне за зиму?
Председник Србије Александар Вучић изјавио је након састанка са председницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен да се наша држава суочава са тешком ситуацијом око енергетике, јер је НИС под америчким санкцијама, а де факто и под европским санкцијама .Ипак, како истиче, нада се да ће нам у проналаску решења помоћи и Европска унија.
Kада је реч о резервама које је Србија обезбедила, оне теже чак 350 милиона кубних метара гаса, складиштених у Банатском двору, као и 183 милиона кубних метара које држимо у Мађарској. Да ли је ово довољно за зиму, питали смо стручњака за енергетску политику Миодрага Kапора.
- Чак и да имамо само те резерве, то може да буде отприлике довољно до касне зиме. Ми не користимо гас само из тих извора и не користимо само руски гас. Kада је 2009. године био прекид дотока природног гаса кроз Украјину, а још увек није био изграђен балкански или турски ток кроз Бугарску, ми смо добили испомоћ од ЕУ током зиме. Цене јесу другачије, али можемо да добијемо гас у случају хитних мера. Можемо да извозимо гас у Мађарску, а и Мађарска у Србију, а она је повезана са остатком Европе - каже Kапор.
Извор: Курир