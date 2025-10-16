ЕКОЛОГИЈА ЈЕ ПРИМЕР ДА ОПОЗИЦИЈА НЕМА НИ ПРОГРАМ НИ ПОЛИТИКУ Павков: Ми се бавимо нашим двориштем, нашом земљом и задацима ТРЕНУТНО СЕ РАДИ ШЕСТ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Министарка заштите животне средине Сара Павковгостујући на Пинк телевизији најавила је изградњу регионалног центра за управљање отпадом Нови Сад, али и подсетила да се тренутно ради шест регионалних центара.
Павков је изјавила и да је област екологије пример да опозиција нема ни програм ни политику.
-Десиле су се нове инструкције, које немају везе с екологијом,а то говори о томе да немају ни програм ни политику. Ми се бавимо нашим двориштем, нашом земљом и задацима. Теме у животној средини су велике, дуготрајне, немамо времена да се бавимо ситним поенима. Најважнији пројекти су у области управљања отпадом. Тренутно радимо шест регионалних центара за управљање отпадом. Грађани ће знати тачно где завршава отпад, да постоји систем рециклаже, а у првој рунди ће то имати грађани Суботице и Пирота. Следеће године крећемо у пробни рад регионалног центра за управљање отпадом на Убу, локалитет Каленић. Радимо и на регионалном центру Сремска Митровица, Срем-Мачва. То је врло важно за тај крај Србије. Надам се да се крајем године потписује уговор за почетак изградње регионалног центра за управљање отпадом Нови Сад и такође почињемо градњу у Сомбору и Новој Варош - рекла је Павков.
Србија је, како је рекла Павков, и даље на почетку зелене транзиције.
-Надам се да ће ускоро бити и нова вест важна за Град Београд. Побољшаће стање животне средине у Ужицу. Поносна сам што је девет локалних самоуправа успело да се договори да издвоје средства и уз нашу подршку поставе постројење за пречишћавање отпадних вода. У Дубровнику је био догађај у оквиру Берлинског процеса, односно даља активација зелене агенде за Западни Балкан, чији смо потписници Софијске декларације. Овде смо усвојили Дубровачку декларацију и да Србија у том поглављу предњачи јер је од Европске комисије потврђено да смо број један у области климатских промена, да смо највише позитивних аспеката. Сваке године држава има тренд раста средстава за она подручја која је влада прогласила. За заштићена подручја је издвојено ове године 500 милиона динара - рекла је Павков и додала да је Мокра гора један од управљача заштите животне средине и најважније је да се управља на адекватан начин, да се еко туризам представи у оној форми која неће уништити биодиверзитет.
Претходних годину дана држава је, каже Павков, успела да истрпи све облике насиља.
-Успели смо да сачувамо мир и стабилност. Сигурна сам да држава неће остати нема за њихове планове. Једини план који сам могла да приметим у њиховом деловању је само насиље, насиље и само насиље. Три пута поновљена лаж постаје истина, што би се рекло у народу. Наш задатк је да оно што је агенда Владе РС реализујемо и комуницирамо с грађанима. Могу да подвучем и да то радимо више него добро и да је сваки конкурс, процес јавно доступан свим грађанима. Моја врата су отворена. Све остало је само лаж. Чека нас ратификација кредита са ИБРД у седам најзагађенијих градова, инвестиција од 50 милиона евра. Ми смо у четири и по године заменили скоро 180 котлова у јавним установама. Спремне су локалне управе, радимо и спремни смо. Имамо посебан сектор који се бави стратешким питањима и свакодневно се проверавају ствари на терену - рекла је Павков.