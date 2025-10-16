БИВШИ МИНИСТАР ИЗАЗВАО ХАОС НА УЛИЦАМА ПОДГОРИЦЕ Петар Ивановић пресекао колону премијера Спаића ВРЕЂАО И ПРЕТИО ПОЛИЦАЈЦИМА
ПОДГОРИЦА: Бивши министар Петар Ивановић ухапшен је након што је претходног дана, управљајући својим возилом, пресекао колону службених аутомобила у којој је био премијер Милојко Спајић и упућивао увреде припадницима полиције.
Како наводе из Управе полиције, Ивановић (60) се терети за прекршај по Закону о јавном реду и миру, јер је ометао и понижавао службена лица током службеног задатка.
„Службеници Одељења безбедности Подгорица су прошлог дана лишили слободе П.И. због прекршаја из члана 11 Закона о јавном реду и миру, након што је ометао и вређао полицајце у току њихових службених задатака“, наводи се у саопштењу полиције.
Према званичним подацима, инцидент се десио око 15 часова на Булевару Светог Петра Цетињског. Ивановић је управљајући „Тојотом“ подгоричких таблица пресекао колону возила у праћењу премијера, игнорисао светлосне и звучне сигнале службених возила и одбио да полицији преда документа. Током сукоба, више пута је упућивао увреде и претње припадницима обезбеђења.
После прикупљања информација, полиција је догађај пријавила државном тужиоцу, који је утврдио да нема елемената кривичног дела, али је утврђено постојање прекршаја, због чега је Ивановић ухапшен и биће изведен пред Суд за прекршаје у Подгорици.
Инцидент се догодио у близини Блажовог моста, а како извештавају локални медији, Ивановић је након пресекања колоне наставио да прати службена возила и да упућује увреде све до зграде Владе.
Поред овог инцидента, Ивановић и други функционери из претходне власти оптужени су за незаконите исплате током периода од 2014. до 2019. године, када је држава претрпела штету од преко 300.000 евра, углавном усмерену на једну невладину организацију, Национално удружење виноградара и винара.
Специјално државно тужилаштво наводи да је највећи део спорних исплата омогућио управо Ивановић током 2014, 2015. и 2016. године.