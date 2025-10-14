ЗБОГ ТЕЛЕФОНА КАЖЊЕНО ПРЕКО 3.000 ВОЗАЧА Телефон у руци, казна у џепу
Припадници саобраћајне полиције санкционисали су 3.397 возача због непрописног коришћења мобилног телефона током вожње, саопштило је Министарство унутрашњих послова Републике Србије.
Kако се наводи, контрола је спроведена у оквиру међународне акције „Фокус на путу“, која је трајала од 6. до 12. октобра и у којој је учествовало 34 државе чланице организације РОАДПОЛ – Европске мреже саобраћајних полиција.
Током акције санкционисано је и 1.128 пешака због непрописног коришћења мобилног телефона или слушалица приликом преласка коловоза, док је саобраћај контролисан на више од 7.000 локација широм земље. Уз то, откривено је и готово 10.000 других саобраћајних прекршаја.
МУП је упозорио да коришћење телефона за време вожње вишеструко повећава ризик од саобраћајних незгода, те најавио наставак појачаних контрола са циљем унапређења безбедности у саобраћају.