ПОСЛЕ ТРАГЕДИЈЕ У КАЛИФОРНИЈИ, OPEN AI УВОДИ ДРАСТИЧНЕ МЕРЕ Родитељи коначно добијају контролу над ChatGPT-јем
Америчка компанија за развој вештачке интелигенције Open AI увела је данас мере за безбедност тинејџера који користе алат Чет Џи-Пи-Ти (ChatGPT).
Нове опције омогућавају родитељима да повежу свој налог са налогом детета и прилагоде поставке за сигурније корисничко искуство. Биће у прилици да уведу временска ограничења коришћења алата, искључе гласовни мод или генерисање слика, као и да контролишу употребе меморије четбота.
Када се налози повежу, налог тинејџера аутоматски добија додатне заштите, укључујући смањење експлицитног садржаја, изазова са интернета, сексуалног, романтичног или насилног материјала, као и екстремних стандарда лепоте.
Ако Чет Џи-Пи-Ти открије потенцијалне менталне проблеме корисника, људски рецензент процењује да ли ће родитељ примити хитно обавештење путем мејла, СМС поруке или нотификације у апликацији.
Опен AI је на својој веб-страници навео да родитељи неће имати приступ самим разговорима тинејџера са четботом, чиме се поштује приватност корисника.
Фирма такође планира да у наредним месецима имплементира систем за аутоматску процену старости корисника, како би Чет Џи-Пи-Ти аутоматски примењивао поставке за тинејџере млађе од 18 година.
Калифорнијски брачни пар је крајем августа покренуо тужбу против компаније Open AI због самоубиства њиховог сина Адама Рејна, пошто сматрају да Чет Џи-Пи-Ти није адекватно реаговао када је овај тинејџер наговештавао четботу да жели да себи одузме живот, пренели су медији.