НАУЧНИЦИ ПОТВРДИЛИ: ПЕВАЊЕ НИЈЕ САМО ЗАБАВА, ВЕЋ И МОЋАН ЛЕК Погледајте која су три хита фаворити
Истраживачи са Универзитета Монаш у Аустралији и Универзитета у Кембриџу открили су да онлајн групна терапија певањем може помоћи у побољшању квалитета живота пацијената са хроничном опструктивном плућном болешћу (HOBP) и интерстицијалном болешћу плућа (IBP).
Учесници истраживања певали су три песме
Тим је испитао податке о 101 пацијенту у Аустралији; половина је била укључена у 12-недељни онлајн програм певања, а друга половина је добила уобичајену негу.
Током програма, учесници су вођени кроз групно певање песама, током 90-минутних сесија.
Певали су песму Елвиса Преслија „Can’t Help Falling In Love“. Такође су певали „Let It Be“ Битлса и ратну песму „Pack Up Your Troubles“.
Људи који су певали су више напредовали
Сви људи у студији учествовали су у анкетама осмишљеним да процене квалитет живота особе.
Резултат је био 7,4 поена већи међу певачком групом, а још већи међу групом која је присуствовала осам или више сесија.
Људи који су присуствовали осам или више сесија певања имали су резултат који је био 11 поена већи од оних који су примали уобичајену негу, што су истраживачи рекли да је „клинички значајна разлика“.
Већи ефекти су примећени код жена и особа са анксиозношћу и депресијом.
Представљајући студију на Конгресу Европског респираторног друштва у Амстердаму, професорка Наташа Смолвуд са Универзитета Монаш у Мелбурну је рекла:
– Хронични отежано дисање је чест и веома узнемирујући симптом за људе са хроничном опструктивном плућном болешћу и интерстицијалном плућном болешћу. Ипак, недостају безбедне, ефикасне и прихватљиве опције лечења за управљање овим симптомом – додала је.
Певање је довело до побољшања квалитета живота
– У поређењу са уобичајеном негом, учешће у програму певања „Симфонија” довело је до побољшања квалитета живота људи са хроничном опструктивном плућном болешћу или интерстицијалном плућном болешћу са хроничним отежаним дисањем – објаснила је докторка.
Ови ефекти су били најизраженији међу људима који су присуствовали најмање осам од 12 сесија, додала је.
Певање утиче на дисање и расположење
– Начин на који групно певање побољшава квалитет живота остаје нејасан и може варирати за различите учеснике, али то би могло бити због боље контроле дисања, друштвене повезаности или побољшања расположења – објаснила је докторка Смолвуд.
Коментаришући студију, др Апостолос Босиос, шеф стручне групе Европског респираторног друштва за болести дисајних путева, рекао је:
– Људи са HOBP-ом и интерстицијалном плућном болешћу пате од дуготрајних потешкоћа са дисањем, а то може озбиљно ограничити њихов свакодневни живот. Ова стања се не могу излечити, па су нам потребне боље стратегије како бисмо помогли људима да живе срећније и здравије.
Певање људе чини срећнијим
– Бољим разумевањем како се групно певање може укључити у постојеће здравствене услуге, моћи ћемо да направимо разлику у животима пацијената са плућним болестима као што су HOBP и ILD.
Сара Слит, главна извршна директорка организације „Asthma and Lung UK” рекла је:
– Није изненађење да програм певања може побољшати ваше симптоме плућних болести и квалитет живота, јер певање захтева добру контролу дисања и ослобађа хормоне зване ендорфини, који вам могу помоћи да се осећате срећно, па чак и да ублажите бол – рекла је она, преноси Independent.