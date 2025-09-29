overcast clouds
НИСМО СЕ ПРЕДАЛИ У ТЕШКИМ ТРЕНУЦИМА – Сребрни веслачи Србије пред медијима: Задовољани смо, али и даље гладни

29.09.2025. 15:00 15:02
Веслач Мартин Мачковић изјавио је у Београду да је српски дубл скул освајањем сребрне медаље на Светском првенству у Шангају направио огроман успех.

Мачковић и Николај Пименов су пре три дана на СП освојили сребрно одличје на СП у Шангају у дисциплини дубл скул.

Десет година нисмо освојили медаље на СП. Ја сам у тиму од 2018. године. Од тада сам максимално посвећен, максимално тренирам, много смо радили... Увек смо били близу, а ово је први пут да смо нешто стварно конкретно урадили. Мислим да је свакако огроман успех и за наш лично, за наш тим, за клуб, за савез и за веслачки спорт у Србији. Много ми је драго да се нисмо предали у неким тешким тренуцима рекао је Мачковић на конференцији за медије у Београду.

Он је подсетио да је српски дубл скул у претходних неколико година био близу медаље.

Стварно је некако много леп осећај и много ми је драго да смо коначно успели да дођемо до нечега конкретног. Јесмо задовољни, али и даље смо гладни. Гледамо на наредне циљеве и даћемо све од себе да поновимо овај резултат или да направимо један корак напред додао је Мачковић.

Пименов је признао да је дуго чекао на медаљу са великих такмичења.

Баш сам задовољан како смо одрадили и регату и како смо одрадили ову и прошлу годину. Нисмо успели на Европском првенству у Луцерну. Ишли на медаљу на СП. На крају је све добро прошло рекао је Пименов.

Тренер српских веслача Никола Стојић изјавио је да дубл скул направио велики резултат на СП.

Честитам Мартину и Николају на изузетној борби и на целој години како смо одрадили. Медаља са СП ипак није толико честа у нашем спорту и јако је тешко доћи до те медаље. Сам улазак у финале је такође велики резултат, јер треба проћи кроз историју и видети колико је веслача из Србије стигло до финала и онда се схвати колико је ово у ствари велики резултат. Наравно, ја сам дуго веслао, остварио сам неке резултате, Мартин је направио коментар да никако не може да престигне моје резултате, стигао је до сребра и петог места на Олимпијским играма, али време ради за њега. Надам да ће да превазиђе и те моје резултате, али и ја заједно са њим истакао је Стојић.

веслање Мартин Мачковић мартин мачковић и николај пименов Никола Стојић
