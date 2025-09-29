НИСМО СЕ ПРЕДАЛИ У ТЕШКИМ ТРЕНУЦИМА – Сребрни веслачи Србије пред медијима: Задовољани смо, али и даље гладни
Веслач Мартин Мачковић изјавио је у Београду да је српски дубл скул освајањем сребрне медаље на Светском првенству у Шангају направио огроман успех.
Мачковић и Николај Пименов су пре три дана на СП освојили сребрно одличје на СП у Шангају у дисциплини дубл скул.
– Десет година нисмо освојили медаље на СП. Ја сам у тиму од 2018. године. Од тада сам максимално посвећен, максимално тренирам, много смо радили... Увек смо били близу, а ово је први пут да смо нешто стварно конкретно урадили. Мислим да је свакако огроман успех и за наш лично, за наш тим, за клуб, за савез и за веслачки спорт у Србији. Много ми је драго да се нисмо предали у неким тешким тренуцима – рекао је Мачковић на конференцији за медије у Београду.
Он је подсетио да је српски дубл скул у претходних неколико година био близу медаље.
– Стварно је некако много леп осећај и много ми је драго да смо коначно успели да дођемо до нечега конкретног. Јесмо задовољни, али и даље смо гладни. Гледамо на наредне циљеве и даћемо све од себе да поновимо овај резултат или да направимо један корак напред – додао је Мачковић.
Пименов је признао да је дуго чекао на медаљу са великих такмичења.
– Баш сам задовољан како смо одрадили и регату и како смо одрадили ову и прошлу годину. Нисмо успели на Европском првенству у Луцерну. Ишли на медаљу на СП. На крају је све добро прошло – рекао је Пименов.
Тренер српских веслача Никола Стојић изјавио је да дубл скул направио велики резултат на СП.
– Честитам Мартину и Николају на изузетној борби и на целој години како смо одрадили. Медаља са СП ипак није толико честа у нашем спорту и јако је тешко доћи до те медаље. Сам улазак у финале је такође велики резултат, јер треба проћи кроз историју и видети колико је веслача из Србије стигло до финала и онда се схвати колико је ово у ствари велики резултат. Наравно, ја сам дуго веслао, остварио сам неке резултате, Мартин је направио коментар да никако не може да престигне моје резултате, стигао је до сребра и петог места на Олимпијским играма, али време ради за њега. Надам да ће да превазиђе и те моје резултате, али и ја заједно са њим – истакао је Стојић.