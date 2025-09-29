БАЦАЈУ ИХ СВИ, А У КИНИ ВРЕДЕ ЗЛАТО Ево колико коштају нокти на рукама и где завршавају!
У свету где се све чешће траже алтернативни извори зараде, један од најнеобичнијих долази из Кине – продаја исечених ноктију!
Иако их људи аутоматски бацају у канту за смеће, ноктима се у кинеској медицинској пракси приписује терапеутска вредност, па су појединци одлучили да тако обезбеде додатну зараду.
Цена права ситница
Током векова, нокти су коришћени као састојци у препаратима за лечење надутости код деце, упаљених крајника и сличних здравствених тегоба, преноси Oddity Central.
Према писању локалних медија, жене и мушкарци широм земље продају своје нокте по цени и до 150 јуана по килограму (око 21 долар).
Једна жена из провинције Хебеј, која је нокте сакупљала још од детињства, одлучила је да их уновчи – и изазвала буру на друштвеним мрежама.
Нокти су важан састојак
Компаније које производе лекове на бази традиционалне кинеске медицине откупљују нокте од локалног становништва, школа и села. Након тога их темељно перу, суше и мељу у фини прах. Тај прах се затим користи као део сложених медицинских формула, преноси SCMP.
Стручњаци истичу да људска рука годишње произведе око 100 грама ноктију, што значи да је прикупљање већих количина захтевно, а самим тим и добро плаћено.
„Нокти се све више враћају у употребу, нарочито у време када се потрошачи окрећу природним и традиционалним лековима”, наводи извор близак индустрији.
Строга контрола
Иако је употреба људских ноктију била широко распрострањена у прошлости, појава лака за нокте шездесетих година прошлог века довела је до знатног смањења њихове примене, јер су хемикалије квариле квалитет.
Ипак, с повратком интересовања за „чисту“ и „аутентичну“ традиционалну медицину, нокти се враћају на сцену.
Једна важна напомена за све који виде потенцијални бизнис у овоме – ноктима са стопала није место у медицинској производњи. Компаније инсистирају на строгим контролама и таквим ноктима није „дозвољен улаз” у ланац снабдевања.