НЕ БАРИТЕ ВИРШЛЕ У ВОДИ! Стручњаци упозоравају на грешку које сви праве када их спремају- Ово је једини начин за прављење како не би биле безукусне

Многи само убаце виршле у лонац с водом и кувају их неколико минута, као јаја. Међутим, стручњаци упозоравају да то није добар начин припреме. Виршле су у већини случајева полуготов производ, намењен брзом загревању или краткој термичкој обради.

Током кувања у води, виршле ће упити велику количину течности, а у исто време ће у воду испустити део свог укуса. Када остану предуго у кључалој води – што се често дешава када радимо више ствари одједном – постају гњецаве и безукусне.

Испробајте овај трик

Уместо да их кувате директно у води, постоји једноставан трик: у лонац сипајте воду до пола и пустите да се загреје. Преко лонца ставите металну или обичну цедиљку, на њу поређајте виршле и поклопите. Тако ће се оне скувати на пари – без да упију вишак воде и изгубе укус. Резултат? Виршле ће бити мекане, топле и знатно укусније него када их кувате у води и здравије него да их пржите на тигању.