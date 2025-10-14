НАЈВЕЋИ АИ ЦЕНТАР ВАН САД Гугл улаже 15 милијарди долара у изградњу центра података у Индији
Америчка технолошка компанија Гугл објавила је данас да ће уложити 15 милијарди долара у изградњу капацитета центра података за ново чвориште вештачке интелигенције на југу Индије.
Овај пројекат ће бити највећи АИ центар компаније ван Сједињених Америчких Држава, преноси ЦНБЦ.
Инвестиција ће се реализовати у наредних пет година и део је шире стратегије Гугла да увећава инфраструктуру вештачке интелигенције како би задовољио растућу глобалну потражњу.
Према информацијама индијског листа Економик тајмс, улагање ће се реализовати преко Гуглове индијске подружнице Рајден инфотех, која планира развој три кампуса у граду Visakapatnamu. Локални званичници најављују додатно ширење капацитета у наредне три године.
Гугл је у јулу, у оквиру извештаја о резултатима за други фискални квартал, повећао прогнозу капиталних улагања за 2025. годину са 75 на 85 милијарди долара због растуће потражње за вештачком интелигенцијом и услугама у клауду.
Паралелно са тим, компанија је најавила план улагања од 25 милијарди долара у инфраструктуру центара података и вештачке интелигенције широм Сједињених Америчких Држава у наредне две године.