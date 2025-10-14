Шанса за додатну зараду ДО 300 ЕВРА БЕЗ МНОГО МУКЕ Већ се пријавило више од 1.500 људи
Посао уопште није тежак, а пријавило се више од 1.500 људи
Хрватска пошта покренула је пилот-пројекат у Загребу нудећи станарима могућност додатне зараде за минималан рад. Станари великих зграда могу разносити пошту у сопственој згради уз новчану накнаду, при чему постају службене особе Хрватске поште.
Пројекат под називом "Подели пошту у згради и заради" привукао је велико интересовање – пријавило се више од 1.500 Загрепчана. Сада следи процес одабира кандидата који задовољавају услове.
- Ради се о новом, флексибилнијем начину запошљавања у Хрватској пошти на непуно радно време, а пројекат је везан искључиво за доставу обичних писмовних пошиљака - рекао је портпарол Хрватске поште Никола Барас.
Овај посао је првенствено намењен пензионерима или онима који су већ запослени, али имају довољно времена за законски регулисано друго запослење. Одабрани кандидати потписиваће уговор о раду на непуно радно време и изјаву о поверљивости, те морају преузети одговорност за пошиљке.
Поштари-станари могу зарадити од 100 до 300 евра месечно, а износ зависи од броја сандучића и учесталости испоруке. Овим моделом Хрватска пошта планира да олакша посао постојећим поштарима.
- Наши поштари при подели пошиљака, уз поштанске сандучиће, често троше неколико сати на истом месту, не само због великог броја сандучића, већ и зато што су они често погрешно означени. У контексту данашњег пословања, где имамо све више пакета, тих неколико сати је драгоцено време - истакао је Барас.
На терену је свакодневно ангажовано око 2.000 поштара широм Хрватске. Како се ближи ударно празнично време са повећаним бројем интернет наруџбина, у Хрватској пошти очекују да ће од друге половине новембра морати да преусмере већи број пакета на пакетомате.