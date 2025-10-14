ЧЕКАМО ЈЕФТИНИЈИ БЕНЗИН? Цене нафте пале за два одсто, на најнижи ниво у последњих пет месеци
Цене нафте пале су данас за два одсто и то Брента на 62 долара по барелу, а америчке сирове нафте WTI (West Texas Intermediate) на око 58,3 долара по барелу, што је најнижи ниво у последњих пет месеци.
На то је највише утицала информација према којој је Међународна агенција за енергију (IEA) увећала очекивања о расту понуде, пренео је Трејдинг економикс.
IEA је повећала тај износ на три милиона барела дневно ове године и 2,4 милиона у 2026. години.
То је аргументовано повећањем производње Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, а исто важи и за Сједињене Америчке Државе.
У међувремену, агенција је спустила процене раста потражње на око 700.000 барела дневно за обе године.
IEA је упозорила да ће глобалне залихе вероватно порасти како велике пошиљке сирове нафте буду стизале до кључних чворишта, што је већ евидентно у Кини и САД.
ОПЕК је у понедељак, у свом месечном извештају, саопштио да ће глобална потражња порасти за 1,3 милиона барела дневно ове године и 1,4 милиона у 2026. години, што је позитиван тон.
У међувремену, обновљене трговинске тензије између САД и Кине и, сходно томе, расположење на тржиштима, повећали су притисак на продају.