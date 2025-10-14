overcast clouds
11°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕКАМО ЈЕФТИНИЈИ БЕНЗИН? Цене нафте пале за два одсто, на најнижи ниво у последњих пет месеци

14.10.2025. 20:07 20:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Freeimages, ilustracija

Цене нафте пале су данас за два одсто и то Брента на 62 долара по барелу, а америчке сирове нафте WTI (West Texas Intermediate) на око 58,3 долара по барелу, што је најнижи ниво у последњих пет месеци.

На то је највише утицала информација према којој је Међународна агенција за енергију (IEA) увећала очекивања о расту понуде, пренео је Трејдинг економикс.

IEA је повећала тај износ на три милиона барела дневно ове године и 2,4 милиона у 2026. години.

То је аргументовано повећањем производње Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, а исто важи и за Сједињене Америчке Државе.

У међувремену, агенција је спустила процене раста потражње на око 700.000 барела дневно за обе године.

IEA је упозорила да ће глобалне залихе вероватно порасти како велике пошиљке сирове нафте буду стизале до кључних чворишта, што је већ евидентно у Кини и САД.

ОПЕК је у понедељак, у свом месечном извештају, саопштио да ће глобална потражња порасти за 1,3 милиона барела дневно ове године и 1,4 милиона у 2026. години, што је позитиван тон.

У међувремену, обновљене трговинске тензије између САД и Кине и, сходно томе, расположење на тржиштима, повећали су притисак на продају.

 

нафта нафта цена
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај