ОВОЛИКО ЗАРАЂУЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИЦИ Њих 1.442 брине о зградама широм Србије
У Србији је тренутно регистровано 1.442 професионална управника, а прва лиценца је издата средином августа 2017. године, показују подаци Привредне коморе Србије (ПКС)
Закон о становању и одржавању зграда не обавезује станаре да ангажују лиценцираног професионалног управника.
Станари могу да изаберу управника и међу члановима стамбене заједнице, што значи да то може бити и неко од комшија. Друга опција је избор професионалног управника. Последња могућност је принудна управа, која се уводи само ако станари не успеју да изаберу управника ни на један од понуђених начина, пише Biznis.rs.
Из Привредне коморе Србије наводе:
– Лиценцираног професионалног управника бирају станари на седници скупштине стамбене заједнице. Принудни управник јесте професионални, али њега не могу бирати станари него га именује решењем општинска управа.
Надлежности професионалног управника прецизно су прописане члановима 50. и 53. Закона о становању и одржавању зграда.
Наплата преко "Инфостана" за већину најбоља опција
У ПКС истичу да се цена за услуге професионалног управника дефинише уговором о поверавању послова професионалног управљања који закључују организатор професионалног управљања (фирма код које је ангажован професионални управник) и стамбена заједница, тј. станари су обавезни да измирују накнаде по основу текућег одржавања, инвестиционог одржавања и накнаде за управљање зградом.
Професионални управник има право на накнаду дефинисану уговором. У случају принудне управе, накнаду одређује одлуком јединица локалне самоуправе.
Станари своје обавезе плаћају на текући рачун стамбене заједнице најкасније до последњег дана у месецу, осим ако уговором није договорено да се наплата врши преко обједињене наплате комуналних услуга (попут "Инфостана"), уколико је локална самоуправа успоставила такав систем.
Марина Милић, професионална управница зграде у Београду, каже да се цене за професионално управљање углавном одређују у односу на просечне цене у граду. Власници бирају између три-четири понуде.
– Држава је прописала минималне цене само у случају принудног управника и то је нека цена од око 336 динара по стану, а на то се додају и трошкови за текуће и инвестиционо одржавање зграде. Када је реч о изабраним професионалним управницима, ако је зграда мања цена је већа и обрнуто, јер већа зграда има више станова. Углавном се крећу од 500 до 1.000 динара и обухватају услуге професионалног управника и одржавање. Уколико у року од 30 дана не изаберу управника, општина им аутоматски додељује принудног управника – објашњава Милић.
Свака зграда има свој жиро-рачун. Због проблема у наплати, већина зграда сада бира плаћање трошкова преко обједињене наплате.
– Сви станари морају да имају увид у новчани ток и стање на рачуну зграде. У случају обједињене наплате станари се, примера ради, договоре да за одржавање плаћају 300 динара и услуге професионалног управника 700. Наплата од 1.000 динара сваког месеца иде кроз рачун Инфостана, који тај новац затим пребацује на рачун стамбене заједнице, која онда уплаћује новац за услуге професионалног управника, на рачун или како је већ уговором дефинисано – појашњава Милић.
Професионални управник располаже средствима са рачуна стамбене заједнице у договору са станарима. За планиране радове, станари бирају извођача на основу три понуде.
Трошкови хитних интервенција финансирају се из средстава стамбене заједнице, без обзира на намену. Највеће инвестиције су поправке кровова, фасада и инсталација за грејање, док се хитне интервенције углавном односе на поплаве и проблеме са струјом због старих инсталација.
Квалификације и обавезе
Пословима професионалног управљања могу се бавити привредна друштва или предузетници ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника.
Физичко лице мора да има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању, положен испит за професионалног управника и лиценцу. ПКС издаје и одузима лиценце и води регистар професионалних управника.
Обавезе професионалног управника укључују старање о одржавању зграде и земљишта, примање пријава кварова и проблема, обезбеђивање хитних интервенција и предлагање висине накнаде за одржавање на основу најмање три прикупљене понуде. Управник подноси извештај о свом раду стамбеној заједници најмање два пута годишње, осим ако уговором није другачије дефинисано.
Каматица.рс