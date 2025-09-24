ЗАШТО МНОГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИЦИ ГУБЕ ЛИЦЕНЦУ? Станари очајни: у једној згради сменили чак десет
Од почетка године 651 професионални управник изгубио је лиценцу, углавном због недостављања полиса осигурања, док је издато 2.064 лиценци. Оптимално је да један управник води до 30 објеката, али неки брину и о 60, што отежава квалитетно управљање.
Не ради сијалица у ходнику зграде, покварио се лифт, комшија с петог спрата стално прави журке у стану, а комшиница са трећег тресе мрве на терасу испод.
Станарка једне зграде у Београду каже да су желели да окрече зграду, али да до тога није дошло, додаје и да се у њеној згради до сада променило 10 управника.
Са друге стране, има и оних који сматрају да би управници зграда извршили задатке које им станари дају, али да они нису компактни за давање истих. Ни сами станари нису сигурни у вези са тим шта би све управник зграде требало да ради. Понекад је потребно и да буде дежурни арбитар, али он то, према правилима није.
„Управник је законски заступник стамбене заједнице и његова дужност је да спроводи одлуке скупштине станара, води финансијску евиденцију и комплетне финансије стамбене заједнице, прима позиве и организује послове на одржавању зграде, представља стамбену заједницу пред јавним предузећима и институцијама”, рекла је Емилија Божо, управница једне зграде у Београду.
Има и ситуација, попут лоших комшијских односа, када је професионални управник немоћан.
„Када се жале на бацање пикаваца кроз прозор, ту нисмо надлежни ми, ту је надлежна комунална милиција. За буку у стану је такође надлежна комунална милиција, али и станари могу да позову нас и онда ми да их упутимо на комуналну милицију или да ми пријавимо комуналној милицији за ремећење јавног реда и мира”, додаје Божо.
Управници су дужни да спроводе у дело одлуке донете на скупштини станара. Уколико професионални управник не поштује закон, може остати без лиценце. Њих додељује и одузима Привредна комора.
Лиценца за професионалног управника се одузима уколико лиценцирани професионални управник након издавања лиценце пропусти да Привредној комори Србије најмање једном годишње достави важећу полису осигурања, ако је својим радом намерно, односно непажњом нанео штету у вези са обављањем посла професионалног управника.
Лице којем је одузета лиценца за професионалног управника брише се из регистра професионалних управника. Од почетка године одузета је 651 лиценца. Разлог је био то што нису доставили важеће полисе осигурања. Само један од њих остао је без лиценце због правоснажне пресуде. А у том периоду издате су укупно 2.064 лиценце.
Иако не постоји ограничење када је реч о броју стамбених објеката о којима један управник може водити рачуна, оптимално је до 30. Упркос томе, појединци брину о чак 60 објеката.