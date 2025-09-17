(ФОТО) У СТАРОМ ДЕЛУ НОВОГ САДА ЈЕДНА ЗГРАДА КРИЈЕ МАЛИ ТЕРЕТНИ ЛИФТ Користиле су га новосадске домаћице, а строго је било ЗАБРАЊЕНО превожење деце у њему! Ево где се налази и како данас изгледа
Некада су у стамбеним зградама, посебно оним вишеспратним изграђеним током 20. века, постојали посебни лифтови за терет. Ови лифтови су били намењени првенствено за превоз робе, намештаја, огрева, колица, па чак и већих кућних апарата, како би се растеретили путнички лифтови и смањила њихова хабања.
Једна таква, која одолева зубу времена, налази се у Улици Васе Стајића, а у њој је мали теретни лифт. Његово првобитно стање је одржано, али он више не ради. Остао је ту као успомена на неко давно прошло време.
Са тешким металним вратима, коју су морали ручно да повуку, док не зашкрипи као да прича своју причу, новосадске домаћице користиле су га за терет са пијаце, продавнице и у допреми лакше робе.
Стари станари су знали ред. Теретни лифт није био за људе- осим кад се сели. Или кад се носе дрва из подрума.
У овој старој згради, као успомена, стоји и упутство за руковање лифтом. Строго је било забрањено стављати децу у њега, користити га за терет тежи од 100 килограма и притискати дугмад када је у покрету.
Са модернизацијом зграда и преласком на централно грејање и компактније начине транспорта робе, потреба за посебним теретним лифтовима је смањена или потпуно заборављена.
Иако их је све мање, неки од ових старих теретних лифтова и даље представљају занимљив део архитектонске и урбане историје.