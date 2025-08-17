overcast clouds
КАДА ЗАГУСТИ, КАЛАУЗ СЕ НЕ МОЖЕ ИЗБЕЋИ Ево када управник зграде сме да уђе у ваш стан без питања

17.08.2025. 13:01 13:06
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Ако се догоди хаварија у стану, док сте на годишњем одмору, поставља се питање да ли професионални управник сме да уђе и уведе екипе мајстора како би санирале штету.

Ненад Радић, професионални управник, истакао је, да у случају да је неопходно извршити обијање стана, потребно је направити записник, са три сведока.

Значинеко од станара, управник и човек који се бави отварањем брава, али мора да буде регистрован бравар. Ако сумњамо да је у том стану лице коме је позлило или не дај Боже преминуло, а не можемо доћи до неког наследника и ако се деси случај пожара, то су ствари када нећемо никога питати, наравноморамо спречити ту ситуацију, каже Ненад и додаје:

Када се деси да је дошло до загушења кухињске вертикале, фекалне вертикале или је пукла нека водоводна цев, ако не можемо да затворимо вентил те вертикале, затварамо целе зграде до сутрадан, док не дођемо у контакт са тим људима, рекао је он за Прва ТВ.

Трошкове санације штете настале приликом насилног улажења у стан сноси стамбена заједница.

