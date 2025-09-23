(ВИДЕО) ОВО ЈЕ ЗГРАДА У КОЈОЈ ЖИВИ 10.000 ЉУДИ, У СТАНОВИМА ОД САМО ДЕВЕТ КВАДРАТА Нећете веровати како „Чудовиште” изгледа унутра
Хонг Конг, познат по својим небодерима и неонским светлима, крије и једно архитектонско чудо које је истовремено фасцинантно и застрашујуће. У четврти Quarry Bay смештен је стамбени комплекс који локалци од миља, али и с дозом ироније, зову „Чудовиште”.
Није реч о једној згради, већ о пет међусобно повезаних блокова у којима своје домове дели око 10.000 људи. Читав комплекс обухвата више од 2.000 станова, а призори унутрашњих дворишта подсећају на сцене из футуристичких филмова.
Иако је Хонг Конг већ годинама на листи најскупљих градова на свету, управо овде може се пронаћи релативно приступачан смештај. Влада је шездесетих година прошлог века изградила овај комплекс како би обезбедила станове за породице и појединце са скромнијим примањима. Тако су настали мали, функционални станови у којима се живот одвија на свега неколико квадрата.
На друштвеним мрежама и Јутјуб каналима може се пронаћи мноштво прича људи који су одлучили да живот у „Чудовишту” прикажу свету. Међу њима је и Ешли Ким, која је неколико месеци провела у стану од само девет квадрата. Иако звучи немогуће, она је тај мали простор претворила у дом са креветом, радним кутком, мини-кухињом и оставом.
Цена оваквих станова креће се од неколико стотина евра месечно, што је у поређењу са просечним ценама у Хонг Конгу права реткост. За многе становнике то није само практично решење, већ и начин да остану у граду који никада не спава, без обзира на високе трошкове живота.
У „Чудовишту” се свакодневно преплићу хиљаде прича, од породица које ту живе деценијама, до младих професионалаца који траже своје место у једном од најдинамичнијих градова света. Погледајте како изгледају станови од само девет квадрата: