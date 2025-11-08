ЊЕН УКРАЛИ, ЊЕГОВ НА АУКЦИЈИ: Под чекић иде Наполеонов накит, међу њиме ДИЈАМАНТ ВРЕДАН 20-30 МИЛИОНА ДОЛАРА
ПАРИЗ: Накит који је припадао Наполеону Бонапарти биће понуђен наредне недеље на аукцијама у Женеви, а посебну пажњу привлачи прстен са плавим дијамантом од 9,51 карат чија вредност се процењује на између 20 и 30 милиона долара.
На аукцији код Сотбија 12. новембра наћи ће се и Наполеонов брош који су припадници пруске војске пронашли након битке код Ватерлоа, пренео је Фигаро.
Овај брош, чија вредност се процењује на између 130.000 и 220.000 евра, налазио се међу личним предметима које је император морао да остави за собом док је бежао од енглеских и пруских војника након чувене битке. У средишту броша кружног облика, чији пречник је око 45 милиметара, налази се велики овални дијамант од 13,4 карата, окружен са готово стотину малих дијаманта распоређених у два низа.
На аукцији код Кристија биће понуђен прстен са плавим дијамантом изузетне чистоће, познат под називом “Мелон Блу”, пошто је у 20. веку деценијама припадао америчкој филантропкињи и колекционарки уметнина, Бани Мелон.
Подсетимо, у музеју Лувр у Паризу украден је накит који је припадао Жозефини, супрузи Наполеона Бонапарте. Лопови су упали у део музеја посвећен Наполеоновој ери и однели неколико изузетно вредних комада, укључујући дијамантске брошеве и привеске.
Према првим проценама, вредност украденог накита процењује се на више милиона евра. Музеј је појачао мере безбедности у историјским збиркама.