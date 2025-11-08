light rain
МАЛА ЧАЈНА КАШИЧИЦА ОВОГ ЗАЧИНА МЕЊА СВЕ: Снижава шећер, чува срце и успорава старење

08.11.2025. 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
цимет
Фото: pixabay

Иако не може да замени здраве навике и терапије које препоручују лекари, свакодневно додавање овог зачина у исхрану може бити једноставан и природан начин да се подржи здравље срца, метаболизам и имунитет.

Цимет, један од најстаријих и најцењенијих зачина на свету, богат је антиоксидансима и противупалним једињењима. Дијететичарка Ејвери Зенкер истиче да овај зачин обилује полифенолима, међу којима су и циметна киселина и цинмалдехид – супстанце које помажу организму да се избори са оксидативним стресом, процесом који оштећује ћелије и подстиче хроничне упале.

„Богати антиоксидативни профил цимета може помоћи у заштити ћелија, успорити процес старења и смањити ризик од хроничних болести“, објашњава Зенкер.

Снижава шећер у крви и побољшава осетљивост на инсулин

Цимет је посебно познат по свом утицају на регулисање шећера у крви. Његова природна једињења могу да опонашају деловање инсулина, омогућавајући лакши пренос глукозе у ћелије и снижавајући ниво шећера у крви.

Према речима Зенкер, већ једна чајна кашичица дневно (око два грама) може побољшати осетљивост на инсулин и ублажити нагле скокове шећера након оброка – што је посебно корисно за особе са предијабетесом или дијабетесом типа 2.

Нутриционисткиња Шери Го додаје да редовна конзумација цимета, било у храни, чају или као додатка исхрани, може помоћи у бољој контроли нивоа глукозе.

drvo
Фото: Pixabay

Чува срце и крвне судове

Поред тога што стабилизује шећер, цимет подржава и здравље срца. Зенкер наводи да редовна употреба овог зачина може помоћи у одржавању здравог нивоа холестерола и триглицерида – главних показатеља ризика од срчаних болести.

Истраживања показују да цимет може смањити ниво „лошег“ ЛДЛ холестерола и триглицерида, а истовремено повећати „добар“ ХДЛ холестерол. Такође, може благо утицати на снижавање крвног притиска, чиме додатно смањује ризик од кардиоваскуларних проблема.

Смањује упале и јача имунитет

Многе хроничне болести повезане су са дуготрајним упалама у телу – од артритиса до обољења срца. Биљна једињења из цимета, према Зенкер, могу смањити ниво Ц-реактивног протеина (CRP), маркера који указује на присуство упале.

Редовним додавањем цимета у исхрану може се ублажити системска упала и тиме смањити ризик од бројних хроничних обољења.

Цејлонски или касија цимет – није свеједно

Једна чајна кашичица (око 2,6 грама) садржи свега шест калорија, два грама угљених хидрата и један грам влакана. Ипак, стручњаци упозоравају да није сваки цимет исти.

Најчешћи у продаји, касија цимет, садржи више кумарина – природног једињења које у већим количинама може оштетити јетру. Зато се препоручује цејлонски цимет, познат и као „прави цимет“, који садржи знатно мање кумарина и сматра се безбеднијим за свакодневну употребу.

Иако не може заменити здраву исхрану и лекарску терапију, цимет може бити моћан савезник организма.

Зато, следећи пут када припремате кафу, смути или овсену кашу – додајте прстохват цимета. Тело ће вам захвалити.

