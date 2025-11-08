КРАЈ НОВЕМБРА ЈЕ ПОСЛЕДЊА ШАНСА Не замрзавајте паприке док ово не прочитате! Једна грешка све уништи!
Kрај новембра је онај тренутак кад на пијаци остаје последња тура домаћих паприка. Нису више оне савршене, равне, за фотографију. Ово су оне праве, мирисне, последње летње. Ако сад не замрзнете - готово је до следеће године.
И ту људи најчешће направе једину грешку која целу причу претвори у разочарање: замрзну паприку погрешно, па се она, кад се одледи, распадне у води. А постоји једноставан начин да остане чврста и употребљива, као да је тек опрана.
Три једноставна правила за укусне смрзнуте паприке
Прво, бирајте паприке које још имају мало чврстине под прстима. Оперите их, осушите и очистите од семенки. Можете их сећи на траке, коцке или оставити целе, зависи шта вам треба за зиму. Важно је само једно: не бланширајте их ако их замрзавате за печење, пуњење или динстање. Бланширање их размекша и ту се све поквари.
Осушене паприке распоредите на једну тацну у једном слоју и ставите у замрзивач да се прво замрзну одвојено. Тек када буду потпуно смрзнуте, пребаците их у кесу или пластичну посуду. Тако се неће слепити и нећете морати да одлеђујете више него што вам треба. Ако правите пуњене паприке, замрзните их целе, не куване. Kасније иду директно у шерпу, само им продужите време кувања.
Најчешћа грешка је брзање. Ако паприке остану мокре, вода на површини прави кристале, структура се цепа и кад их одледите добијете кашу. Довољно је минут или два стрпљења и папирни убрус да све остане како треба. Последња тура паприка мирише на лето које се једва држи за нас. Ако их сачувате сад, имаћете их у јануару кад све делује сиво, а кухиња опет замирише на сунце и двориште.
Извор: Телеграф