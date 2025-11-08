Ни једноставно не могу да чекају!
КОД ЊИХ ЛАМПИЦЕ ПРВО ЗАСВЕТЛЕ! Ова три знака већ САДА крећу с украшавањем и празничним плановима
Док неки још увек мисле да је прерано за лампице и куглице, постоје знакови који у новогодишњем духу живе већ од првих дана новембра.
Њихов ентузијазам није случајан – астрологија открива да одређене особине чине ове знакове посебно нестрпљивима кад је реч о празничној атмосфери.
Ево који су то хороскопски знакови и шта их покреће
Девица
Девице су познате по својој организованости, осећају за детаље и жељи да све буде савршено посложено. Оне воле ред, чистоћу и естетику која одише складом. Њихов животни мото могао би да гласи: Све има своје место – и време.
За Девицу, новогодишња декорација није импулсивна одлука, већ пажљиво испланиран пројекат.
Оне не могу да поднесу стрес у последњи час, па радије све припреме унапред – од одабира палете боја до распореда свећа на столу. Њихов перфекционизам и жеља да све изгледа беспрекорно тера их да крену недељама раније, како би могле уживати у осећају да је све под контролом.
У њиховом дому сваки детаљ има смисао, а резултат је ентеријер који изгледа као Пинтерест инспирација с мирисом цимета и свеже испечених колачића.
Рак
Рак је знак којим влада Месец, што га чини изузетно емотивним, топлим и усмереним на породицу. Он воли осећај дома, сигурности и заједништва. Ракови су носталгични и често највише уживају у обичајима који их повезују с прошлим временима.
Украшавање дома буди у њему успомене, сећања на детињство и осећај припадности.
Зато с припремама креће чим осети прво хладно вече – јер тада се у њему буди жеља да створи топло, сигурно уточиште за себе и своје најмилије.
Његова јелка није савршено симетрична као код Девице, али свака куглица има причу. Код Рака се празнични дух осећа, дише и види – јер све што ради, ради из срца.
Лав
Лавови су ватрени, самоуверени и пуни живота. Њима влада Сунце, што их чини природно топлима, харизматичнима и склонима свему што сија – дословно и метафорички. Воле да буду у центру пажње, али и да стварају окружење које одражава њихов стил и енергију.
За Лава, Нова година је прилика за велики спектакл. Он жели да све око њега блиста – баш као и он.
Лавови уживају у декорацијама које изазивају wоw ефекат, а како би то постигли, почињу припреме раније од свих. Њихов дом постаје сцена: светлуцаве лампице, богати венци, мирисни штапићи и неизоставна доза луксуза.
Али није реч само о естетици – Лавови воле да стварају угођај који увесељава друге. Њихово уређење је израз радости, поноса и жеље да њихови најдражи осете чаролију празника у пуном сјају.