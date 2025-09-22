(ВИДЕО) ОВО ЈЕ НАЈПАМЕТНИЈЕ СЕЛО НА СВЕТУ Победило је Сингапур, Токио и Хонг Конг, ево која је његова тајна
Немачко село Етелн, смештено у округу Падерборн, освојило је прво место на глобалном такмичењу IEEE Smart Cities 2024. године и проглашено за најпаметнији град на свету, испред Хонг Конга, Токија и Сингапура.
Иако броји само око 1.750 становника, Етелн је постао симбол дигиталне трансформације малих заједница. Становници су, уз подршку општине, поставили 30 километара оптичког кабла и имплементирали бројне иновације попут дигиталне платформе за заједницу, апликације за мобилност, електричног возила и е-теретног бицикла.
Све је почело пре дванаест година, објашњава Кристин Вегнер, руководилац пројекта за дигитализацију у Етелну, када је село из нужде почело да разматра шта може да се уради како би се спречила миграција и како би постало привлачно младим људима за живот.
Једно од решења било је окретање дигитализацији, па је први корак био стварање неопходних услова за увођење оптичке везе за сваки дом у селу.
Као и на многим другим местима, компанија Glasfaser Deutschland поставила је каблове само у центру села Етелн. Међутим, сеоска заједница је одлучила да чак и најудаљеније фарме треба да имају брзи интернет и, уз значајну иницијативу, сама је поставила каблове до преосталих кућа.
"Порука је била веома јасна, без обзира колико је сложено, сви ће бити повезани", рекао је Гинтер Гордон, власник старог млина у Етелну. Његови синови, који такође тамо живе, често раде од куће, што је могуће тек откако су оведени оптички каблови.
Кључна покретачка снага иза овога било је удружење "Etteln aktiv", које је првобитно основано зато што је основна школа у селу била пред затварањем, објашњава Вегнер. Удружење се сада првенствено фокусира на бројне пројекте дигитализације у Етелну.
То укључује сеоску апликацију "Crossiety", коју становници могу да користе за међусобну комуникацију. Регистровано је 850 становника, од којих 500 користи апликацију месечно, каже градоначелник Улрих Але и објашњава да имају "дигитални сеоски трг где размењују вести."
Постоји и календар догађаја и база података за помоћ где људи могу да објављују захтеве за помоћ и понуде.
Дигитализација у Етелну није сама себи циљ, наглашава Елмар Шефер, председник удружења.
"У крајњој линији, требало би да послужи да селу донесе више живота", додаје.
Такође, развијен је "дигитални близанац" села, интерактивни 3Д модел који омогућава симулацију поплава и боље планирање простора, преноси aconium.eu.
Етелн користи FIWARE технологију, бесплатну платформу отвореног кода која омогућава повезивање података и развој паметних услуга. Село је сада у фази имплементације првог општинског податковног простора у Немачкој, што омогућава повезивање података о мобилности, енергији и околине у јединствену дигиталну инфраструктуру.
Тзв. "дигитални близанац" села интегрише податке у реалном времену са различитих сензора, јавне услуге које пружа Северна Рајна-Вестфалија у вези са ризиком од поплава и обилних падавина, као и скениране податке са улица и планираних пројеката. Његов интуитивни интерфејс чини платформу приступачном и ефикасном за администраторе, стручне службе и грађане, отварајући нове могућности за иновативно општинско планирање и значајно укључивање јавности. Чланак објављен у RedaktionsNetzwerk Deutschland приказује како ова дигитална трансформација већ мења живот у Етелну.
Кључне технолошке компоненте укључују:
Текстурирани 3Д површински модел (3D mesh): служи као основни визуелни елемент у VC Map-у, нудећи прецизну представу просторне структуре Еттелна.
Високорезолутни облаци тачака: изведени из скенирања зграда и улица, подржавају детаљну визуализацију, планирање и анализу.
Интеграција мапа ризика од поплава и обилних падавина (Северна Рајна-Вестфалија): пружа јасан преглед потенцијалних ризичних подручја и помаже општини у планирању мера прилагођавања климатским променама.
Податке са сензора: очитавања у реалном времену са локалних сензора – обухватају временске услове, квалитет ваздуха и стање животне средине – визуализују се у складу са FIWARE стандардима, што обезбеђује транспарентност и подржава одлуке засноване на подацима.
Планиране пројекте: планирано проширење општинске сале приказано је у VC Map-у коришћењем VC Planner-a, укључујући предлоге дизајна, варијанте, распореде и визуелизације архитектонског бироа Brockmeyer + Rüting GbR.
Ова комбинација пружа не само свеобухватно разумевање физичког окружења села, већ и основу за интелигентно, на подацима засновано планирање и комуникацију – од развоја инфраструктуре до укључивања грађана.