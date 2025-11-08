ДНЕВНИ ХОРОСКОП: Шкорпију очекује пријатно изненађење, Лаву нека одмор буде приоритет
ОВАН: Веома прецизно и реално испланирали сте своје данашње активности и не дозвољавате да вам било ко намеће додатне обавезе. На емотивном плану све тече својим током и нема разлога за бригу. Пријало би вам дружење и излазак са пријатељима. Здравље је одлично.
БИК
Током другог дана викенда не би требало очекивати неке значајне измене планова у односу на претходни дан. Енергију усмеравате на планирање једног лепог изненађења за особу из вашег породичног окружења. Добро се одморите јер вас сутра чекају бројне обавезе.
БЛИЗАНЦИ
Други дан викенда требало би да протекне у релативно мирној атмосфери. Обавили сте све што сте планирали и сада можете да предахнете. Стицај позитивних околности данас иде у вашу корист и могуће је неко лепо изненађење. Пријала би вам физичка активност.
РАК
Релативно опуштен дан је пред вама. Не би требало да журите са новим идејама, а ни да се оптерећујете додатним обавезама. За слободне представнике овог знака, може да се догоди неко ново познанство које би могло да прерасте у нешто више. Здравље је одлично.
ЛАВ
Без обзира што је недеља, за вас је и данас дан за бројне активности. Немојте претеривати ни у чему и нека одмор буде ваш приоритет. Сви услови за уживање на љубавном плану су испуњени, било да је реч о заједничким активностима или опуштању у удобности сопственог дома.
ДЕВИЦА
Највероватније да немате ни разлога нити потребе за додатним физичким активностима. Недеља је, опустите се, али немојте баш сасвим да се успавате. Изоштрите чула за благе сигнале незадовољства које вам шаље вољена особа. Изађите заједно у једну лагану шетњу.
ВАГА
Пред вама је потенцијално одличан дан за различите активности, било да су креативне, било да су пословне. Данас не би требало да започињете нека важна питања са блиском особом јер је мало вероватно да ћете успети да се усагласите. Доброг сте здравља.
ШКОРПИЈА
Могуће је да већ извесно време размишљате о пословном партнерству са неким од блиских пријатеља. Разговарајте отворено и, највероватније, можете да дођете до оквирног договора. На приватном плану, постоји могућност за неко пријатно изненађење. Добро се одморите.
СТРЕЛАЦ
Имате довољно енергије да обавите све што сте за данас испланирали. Немојте сами себе преоптеретити додатним обавезама. Договорите се са вама блиском особом да негде изађете и лепо се проведете. Немојте запоставити физичке активности и правилну исхрану.
ЈАРАЦ
За вас ни недеља није дан када се одмарате од анализирања урађеног и прављења планова за нове пословне изазове. Није лоше да понекад нешто оставите и за сутра. Уз закуску и леп разговор проводите пријатно вече окружени вама драгим особама.
ВОДОЛИЈА
Током овог дана бићете веома расположени за све видове комуникације. Понекад сте сколони претеривању, па се припазите да не дајете олако нереална обећања. Поделите своју позитивну енергију са драгом особом и учините да вам овај дан обома остане у лепом сећању.
РИБЕ
За вас и данас има посла, мада у нешто мањем обиму него иначе. Има ствари које без икакве гриже савести можете да оставите за сутра. Посветите више пажње вољеној особи и угађајте једно другом колико год је то могуће. Пођите заједно на неко место где ће обома бити угодно.