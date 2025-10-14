ПОЗНАТО КОЛИКО ЋЕ КОШТАТИ СКИЈАЊЕ ОВЕ СЕЗОНЕ На Копаонику прва три дана бесплатно, спремили су и попусте
Отварање зимске сезоне ове године планирано је у Скијашком центру Копаоник од 4. до 7. децембра.
Првог дана ски-опенинга скијање ће, као и сваке године, бити бесплатно, док остала три дана опенинга скијаше очекује попуст од 30 одсто на све карте у оквиру тог периода, саопштила су Скијалишта Србије.
Цена ски паса на Копаонику за нову сезону још нису објављене, али се не очекује веће поскупљење у односу на прошлу 2024/2025. Одрасли су тада плаћали од 4.620 до 5.370 динара дневно, док је цена за шест дана била од 20.750 до 22.500 динара. Полудневна карта коштала је око 3.440, док се ноћни ски пас плаћао од 2.880 до 3.500 динара. Постоји и опција карте "10 у сезони” која важи за 10 дана коришћења ски центра, цена је прошле зиме била 35.250 динара за одрасле.
Јефтиније планине
Скијање на Старој планини и Златибору је јефтиније, па је тако једнодневни ски пас за одрасле коштао од 2.880 до 3.120 за одрасле, док су деца плаћала од 2.130 до 2.500 динара. Шестодневни ски пас за одрасле плаћао се од 11.250 до 12.000, а за децу је износио од 7.380 до 8.000 динара.