ПОЗНАТО КАДА ПОЧИЊЕ СКИ СЕЗОНА У СРБИЈИ Првог дана бесплатно скијање
10.10.2025. 21:45 21:52
Скијалишта Србије су најавила да је отварање зимске сезоне планирано за 4. децембар 2025. године.
Отварање зимске сезоне ове године планирано је у Скијашком центру Копаоник од 4. до 7. децембра.
Првог дана ски-опенинга скијање ће, као и сваке године, бити бесплатно, док остала три дана опенинга скијаше очекује попуст од 30 одсто на све карте у оквиру тог периода, саопштила су Скијалишта Србије.
Поред Копаоника, традиционално најпопуларније скијалиште у Србији је и Златибор.
B92