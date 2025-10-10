overcast clouds
ПОЗНАТО КАДА ПОЧИЊЕ СКИ СЕЗОНА У СРБИЈИ Првог дана бесплатно скијање

10.10.2025. 21:45 21:52
Пише:
Дневник
Извор:
б92
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Скијалишта Србије су најавила да је отварање зимске сезоне планирано за 4. децембар 2025. године.

Отварање зимске сезоне ове године планирано је у Скијашком центру Копаоник од 4. до 7. децембра.
 

Првог дана ски-опенинга скијање ће, као и сваке године, бити бесплатно, док остала три дана опенинга скијаше очекује попуст од 30 одсто на све карте у оквиру тог периода, саопштила су Скијалишта Србије.
 

Поред Копаоника, традиционално најпопуларније скијалиште у Србији је и Златибор.

B92

