(ВИДЕО/ФОТО) ДА, ДОБРО СТЕ ЧУЛИ - ПОСТОЈИ МАШИНА ЗА КУПАЊЕ ЉУДИ Ево како изгледа, и није упоште лоше
Наравно да машину покреће вештачка интелигенција.
Јапанска компанија Science Corporation представила је футуристички уређај назван Мираи Нинген Сентакуки, што у преводу значи "футуристичка машина за прање људи". Овај необични изум приказан је у оквиру Osaka Healthcare сајма на светској изложби Osaka-Kansai Expo 2025, која је завршена почетком месеца.
Идеја ове машине је да потпуно промени начин на који људи одржавају хигијену и да уведе нову филозофију, истовремено освежење тела и ума.
Реч је о великој капсули унутар које се налази удобно ниско седиште. Када корисник уђе, поклопац се спушта и затвара простор у потпуности. На екрану који се налази испред приказују се смирујући призори, попут подводног света или заласка сунца, уз тиху релаксирајућу музику.
Капсула се затим полако пуни топлом водом и ситном сапуницом до висине груди, нежно перући кожу. Након тога се вода испушта, а млазнице распршују чисту воду која уклања остатке пене и нечистоћа. Све траје свега неколико минута, без потребе да корисник уради било шта.
Цео процес контролише вештачка интелигенција. Сензори унутар капсуле стално прате ниво воде, температуру и притисак млаза, прилагођавајући све корисниковом комфору. Произвођач наглашава да машина не само што нуди луксузно искуство купања, већ и штеди воду, јер има уграђен систем за рециклажу и филтрирање.
Они који су имали прилику да испробају ову футуристичку „машину за људе“ кажу да је осећај потпуно нов и ослобађајући, као да технологија преузима бригу о телу, а човеку остаје само да се опусти и ужива.