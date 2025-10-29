Новчани БУМ у новембру! ОВИХ 5 КИНЕСКИХ ЗНАКОВА ЧЕКА НЕВЕРОВАТНО ОБИЉЕ И СРЕЋА Да ли сте међу одабранима?
Постоје месеци када се чини да све долази на своје место — и новембар 2025. је управо такав период за пет кинеских хороскопских знакова.
Према древном календару, судбина награђује стрпљиве, а енергија месеца подстиче оне који умеју да чекају прави тренутак да препознају прилику и зграбе је.
Овај месец доноси три дана идеална за стварање среће и два која су створена за убирање резултата. Кључна порука кинеске астрологије за новембар гласи: фокусирајте се на ширу слику и не журите — награда стиже онима који умеју да сачекају прави час.
Први дан месеца, познат као Дан успостављања, поставља тон – тада се доносе одлуке, постављају циљеви и усмерава пажња. Два Дана иницијативе долазе одмах потом, када је време да покажете истрајност. А врхунац среће стиже 11. и 23. новембра — дани када енергија универзума фаворизује резултате, нарочито оне повезане са новцем, пословним подухватима и материјалним успехом.
Хајде да откријемо који знакови кинеског хороскопа ће током новембра 2025. бити под посебном звездом среће.
Мајмун – време је да препознате шансу
(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
Најповољнији дан: 11. новембар (Јиа Шен – Дан дрвета Мајмуна)
За рођене у знаку Мајмуна, новембар 2025. биће пун прилика које треба препознати и искористити на прави начин. Ваша природна радозналост, духовитост и способност да размишљате неколико корака унапред помоћи ће вам да на време препознате тренутак када треба деловати.
Током Дана пријема 11. новембра, ваш фокус биће на наградама и резултатима. Искористите тај период да завршите започето – ваш стратегијски ум зна како да повеже тачке и види пут до успеха.
Савет за Мајмуне: будите спремни, јер интуиција ће вам тачно показати када је прави тренутак да кренете у акцију.
Коза – интуиција води ка добитку
(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Најповољнији дан: 10. новембар (Гуи Веи – Дан успеха Водене Козе)
За припаднике знака Козе, новембар доноси срећу у финансијама и материјалним наградама. Енергија Гуи Веи дана буди вашу интуицију — а управо унутрашњи осећај постаће ваш најбољи водич.
Тог дана могуће је да осетите потребу да контактирате неку особу, проверите понуду или се пријавите за нови пројекат. Не игноришите тај импулс – иза њега стоји енергија просперитета.
Ипак, астрологија саветује опрез: срећа долази онима који комбинују интуицију и разум, а не слепо прате осећај.
Савет за Козе: бирајте само оно што је добро за све стране — права срећа не долази из ризика, већ из склада.
Зец – време је за нови почетак
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Најповољнији дан: 6. новембар (Ји Мао – Дан иницијативе Земљаног Зеца)
За рођене у знаку Зеца, новембар је месец прекретница. Можда ћете поново покренути идеју или пројекат који је раније био на чекању. Енергија Земље даје вам стабилност и снагу да кренете испочетка, али овај пут са више вере у себе.
Осећаћете појачану амбицију и жељу да преузмете контролу над сопственим путем. То је идеално време да препознате шта вас спречава и ослободите се сопствених ограничења.
Савет за Зечеве: погледајте искрено своје слабости — када их освесите, претварају се у вашу најјачу снагу.
Пас – срећа долази кроз мир и односе
(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
Најповољнији дан: 1. новембар (Јиа Ксу – Дан дрвета Пса)
За знак Пса, новембар доноси стабилност, унутрашњи мир и подршку блиских људи. Ваша срећа овог месеца није у великим ризицима, већ у хармонији и мудрим одлукама.
Почетак месеца вам пружа чисту енергију за постављање приоритета. Бићете у складу са собом и лако ћете препознати ситуације које вам пријају – и оне које не.
Највеће шансе за успех долазе кроз сарадњу и односе са другима. Кроз људе који вас цене и подржавају, отвориће се пут ка стварној срећи.
Савет за Псе: не форсирајте догађаје – понекад је највећа срећа управо у ономе што одлучите да прескочите.
Змај – доследност води ка финансијском успеху
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Најповољнији дан: 7. новембар (Генг Чен – Дан иницијативе Металног Змаја)
Змајеви ће током новембра имати снажну енергију стварања и иницијативе. Ово је месец у којем идеје могу постати конкретни резултати, али под једним условом – да истрајете.
На Дану иницијативе 7. новембра отвара се прилика за почетак нечег што може донети дугорочни финансијски раст.
Срећа ће доћи кроз ситуације где помажете другима – јер управо кроз несебичност долази права награда.
Савет за Змајеве: верујте свом процесу – не тражите пречице, већ градите темељ постојано и с намером.
Стрпљење је најјача амајлија новембра
Пет кинеских знакова – Мајмун, Коза, Зец, Пас и Змај – током новембра 2025. имају снажну подршку универзума. Али кључ њихове среће није у брзини, већ у стрпљењу, доследности и поверењу у процес.
Овај месец нас учи да права срећа не долази преко ноћи. Она долази онима који знају када треба деловати – и када треба мирно сачекати да се енергија сложи у њихову корист.
