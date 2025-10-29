НОВОПЕЧЕНА МАМА ОТКРИЛА КАКО ЋЕ КРСТИТИ ЋЕРКУ И ИЗАЗВАЛА ШОК „Срам те било, средње име само погоршава ствар!”, бруји интернет
Интернет не престаје да бруји након што је једна новопечена мама открила име које је дала својој ћерки, а многи једноставно не могу да поверују да је стварно.
Желећи да прослави долазак своје бебе, поносна мама организовала је посету за најближе пријатеље и породицу, где је свечано објавила име своје наследнице.
Позивница која је шокирала интернет
Позивница на славље убрзо је завршила на друштвеним мрежама, а корисници су остали без речи када су прочитали име девојчице. На позивници је писало:
„Позивамо вас да нам се придружите на прослави поводом доласка малог пакетића радости. У част Чернобиљ Хоуп. Једва чекамо да се заједно радујемо.”
Када су корисници видели да је беба добила име Чернобиљ, друштвене мреже су експлодирале од коментара.
Зашто је име изазвало толики шок
Подсетимо, у априлу 1986. године догодила се катастрофална експлозија у реактору број четири у нуклеарној електрани Чернобиљ, у близини Припјата у Украјини. У несрећи је погинула 31 особа – неке у самој експлозији, а друге од последица радијационе болести.
Процене указују да би током година могло да се појави и до 4.000 додатних случајева рака као последица изложености зрачењу. Катастрофа у Чернобиљу сматра се најгором нуклеарном несрећом у историји по броју жртава и последицама по животну средину. Више од 600.000 људи било је изложено зрачењу, а радиоактивне честице и даље загађују тло, воду и дивљи свет у том подручју.
Реакције корисника
Коментари на друштвеним мрежама били су бурни. Један корисник је написао:
„Не могу да верујем да је неко назвао дете по месту највеће нуклеарне катастрофе у историји. Срам те било.”
Други је додао:
„Хоуп (нада) као средње име само додатно погоршава ситуацију.”
Трећи корисник покушао је да пронађе неко оправдање:
„Тајно се надам да су родитељи можда преживели Чернобиљ и да им је речено да не могу имати децу... па су желели симболично име. Али... ипак, вау.”
Још један корисник покушао је да пронађе значење речи:
„Чернобиљ је руска реч, можда значи 'лепи цвет' или 'сјајна успомена'? Само да проверим... Ох... о, не.”
Иако неки покушавају да у имену пронађу симболику наде, већина корисника сматра да је овакав избор непримерен и неукусан.