НОВОПЕЧЕНА МАМА ОТКРИЛА КАКО ЋЕ КРСТИТИ ЋЕРКУ И ИЗАЗВАЛА ШОК „Срам те било, средње име само погоршава ствар!”, бруји интернет

29.10.2025. 11:56
Пише:
Дневник
Извор:
Она
beba
Фото: Pixabay

Интернет не престаје да бруји након што је једна новопечена мама открила име које је дала својој ћерки, а многи једноставно не могу да поверују да је стварно.

Желећи да прослави долазак своје бебе, поносна мама организовала је посету за најближе пријатеље и породицу, где је свечано објавила име своје наследнице.

Позивница која је шокирала интернет

Позивница на славље убрзо је завршила на друштвеним мрежама, а корисници су остали без речи када су прочитали име девојчице. На позивници је писало:

„Позивамо вас да нам се придружите на прослави поводом доласка малог пакетића радости. У част Чернобиљ Хоуп. Једва чекамо да се заједно радујемо.”

Када су корисници видели да је беба добила име Чернобиљ, друштвене мреже су експлодирале од коментара.

beba
Фото: Pixabay

Зашто је име изазвало толики шок

Подсетимо, у априлу 1986. године догодила се катастрофална експлозија у реактору број четири у нуклеарној електрани Чернобиљ, у близини Припјата у Украјини. У несрећи је погинула 31 особа – неке у самој експлозији, а друге од последица радијационе болести.

Процене указују да би током година могло да се појави и до 4.000 додатних случајева рака као последица изложености зрачењу. Катастрофа у Чернобиљу сматра се најгором нуклеарном несрећом у историји по броју жртава и последицама по животну средину. Више од 600.000 људи било је изложено зрачењу, а радиоактивне честице и даље загађују тло, воду и дивљи свет у том подручју.

černobilj
Фото: Pixabay

Реакције корисника

Коментари на друштвеним мрежама били су бурни. Један корисник је написао:

„Не могу да верујем да је неко назвао дете по месту највеће нуклеарне катастрофе у историји. Срам те било.”

Други је додао:

„Хоуп (нада) као средње име само додатно погоршава ситуацију.”

Трећи корисник покушао је да пронађе неко оправдање:

„Тајно се надам да су родитељи можда преживели Чернобиљ и да им је речено да не могу имати децу... па су желели симболично име. Али... ипак, вау.”

Још један корисник покушао је да пронађе значење речи:

„Чернобиљ је руска реч, можда значи 'лепи цвет' или 'сјајна успомена'? Само да проверим... Ох... о, не.”

Иако неки покушавају да у имену пронађу симболику наде, већина корисника сматра да је овакав избор непримерен и неукусан.

