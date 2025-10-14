overcast clouds
ИМЕНА НАШИХ БАКА И ДЕКА ПОНОВО У МОДИ Лука и даље на врху, али нови фаворит куца на врата

14.10.2025. 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Yumama. mondo
дете
Фото: freepik ilustarcija

У Србији 2025. године видимо занимљив преокрет када је реч о именима која родитељи бирају за своје малишане, све више се враћају традиционална и старинска имена, уз задржавање неколико модерних фаворита.

Док су у последњим деценијама популарност често имала кратка и "глобално" звучна имена, сада је све чешћи избор имена са историјом, значењем и локалним идентитетом.

Према последњим подацима, име Лука и даље заузима високу позицију међу најчешћим именима за дечаке.

Иза њега следе традиционалнија имена као што су Василије, Богдан, Лазар, Вукан, Стефан, Вук, Алекса, Павле и Душан.

За девојчице, на врху листе и даље доминира Софија, а након ње често следе Дуња, Мила, Теодора, Тара, Маша, Нађа, Петра, Милица и Уна.

Поред тих "сталних фаворита", примећује се тенденција да се имена која су била у употреби пре много година, а која су временом изашла из моде, враћају у први план. Тако родитељи поново бирају имена која су носиле наше баке и прабаке, указујући на жељу да децу повежу са традицијом и културним наслеђем.

Међу женским именима која су "рекла своје" у прошлим епохама и данас започињу свој повратак су, на пример, Даница, Анђелија, Анђа, Вишња и слична имена која носе значење светлости, природе и лепоте.

Такође, примећује се и пораст интересовања за имена која нису претенциозна, али су богата значењем и лако се изговарају, имена која не "звуче интернационално", већ лепо "легну" на српски језик, али имају модеран призвук.

Занимљиво је и да се имена попут Вукан и Касја према неким изворима појављују као имена која "прете да постану популарна", што сугерише да родитељи теже да њихове бебе добију име које још није превише распрострањено, али има карактер и традицију.

Yumama.mondo

имена Србија баке и деке
Извор:
Yumama. mondo
Пише:
Дневник
