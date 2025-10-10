overcast clouds
ОВО СУ НАЈПОПУЛАРНИЈА ИМЕНА ШИРОМ СВЕТА Једно је врло често у Србији

10.10.2025. 18:48
Пише:
Дневник
Извор:
Прва ТВ
дете
Фото: Ilustracija pixabay

Избор имена за бебу један је од најслађих задатака за будуће родитеље, али понекад то уопште није лако. Имена има толико, и популарних, и ретких, и оних унисекс...

Уколико волите популарна имена или вам само треба инспирација, "Letter Солвер" је истражио најпопуларнија имена у разним земљама широм света, а подаци су веома занимљиви.

Рецимо, испоставило се да је име Марија - или нека његова варијанта, једно од најпопуларнијих имена за девојчице у чак 17 земаља. Када је реч о дечацима, Мохамед је убедљиво најпопуларније мушко име међу чак десет нација.

Популарна имена за девојчице у свету

Када је у питању женско име Марија, популарне су у разним земљама и неке варијације попут Мари или Миа, а све верзије потичу од хебрејског имена Мирјам.

Друго најпопуларније женско име на свету је Софија или Софиа, које је у самом врху популарности у чак девет земаља. Ово име има и дивно значење - значи "мудрост".

У САД је најпопуларније име за девојчице Оливиа, и то још од 2019. године, а ово име је популарно и у Енглеској, Велсу, Шкотској и неким другим европским земљама.

Исла је име које се највише даје девојчицама у Аустралији и на Новом Зеланду, што можда и није много изненађујуће јер су обе земље заправо острва, а управо то је и значење овог имена.

Када је реч о Балкану, "Letter Солвер" наводи да су у овим земљама најпопуларнија имена Софија (Србија и Црна Гора), Миа (Хрватска), Сара (БиХ), Јана (Северна Македонија), Амелиа (Албанија).

Популарна имена за дечаке у свету

Као што смо рекли на почетку, најопуларније име је Мохамед и његове варијанте, у чак десет земаља.

Друго најпопуларније мушко име је Ноа, које је на првом месту у седам земаља, а има значење остаци, оно што је остало, оно што преостаје. Ово име је на топ листи у земљама Уједињеног Краљевства, осим у Северној Ирској, где је Џејмс најпопуларније.

У САД је најзаступљеније име Лијам које је изведено од Вилијам, а такође је популарно и у Перуу и у Еквадору.

Када је у питању балканска регија, Лука је убедљиво најпопуларније (Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Хрватска). Давуд је најзаступљеније у Босни и Херцеговини, а Ноел у Албанији.

С друге стране, у Аустралији и на Новом Зеланду највише дечака добија име Оливер.

Прва ТВ

Извор:
Прва ТВ
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
