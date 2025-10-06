ОВАКО СУ СЕ ЗВАЛИ НАШИ ПРЕЦИ Турски попис становништва из 1445. године открива ова необична имена
У времену када доминирају међународна имена, многа стара српска имена и њихова значења пала су у заборав.
Доносимо вам подсећање на имена наших предака, забележена још давне 1455. године у турском попису становништва.
Језик, као жива творевина једног народа, непрестано се мења. Нове речи и имена улазе у употребу, док друга нестају, понекад заувек. Исти процес важи и за лична имена – нека су временом ишчезла, док се друга данас чују тек у ретким случајевима.
Захваљујући турском попису области Бранковића из 1455. године, који је објавила Фејсбук страница “Српска национална свест”, имамо драгоцен увид у имена која су некада носили Срби.
Поред сваког имена тада је забележено и нешто по чему би се особа могла препознати – најчешће име оца или, ређе, мајке. У појединим случајевима, уписане су и необичне одреднице попут “Добрислав, сиромах” или “Рељиша, удовица”.
Овај попис открива и читав низ готово изгубљених имена за дечаке, као што су Рахче, Брајан, Радоња, Радохна, Херак и Дабижив – имена која сведоче о богатству и разноврсности нашег језичког и културног наслеђа.
24.седам