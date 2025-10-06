broken clouds
СВЕ ШТО ВОЛИТЕ У ЈЕДНОМ ЗАЛОГАЈУ: МИЛИОНЕРОВ КОЛАЧ Ред теста, ред карамеле, а на крају – чоколада

06.10.2025. 17:02 17:05
Пише:
Дневник
Извор:
Трпеза. Ало
колач
Фото: Pixabay

Милионеров колач запалио је друштвене мреже – није скуп, а укусом бољи од сваке торте.

Препун карамеле, меда и чоколаде, нема оног ко ће му одолети.

Потребно је:

За тесто:

  • 350 г брашна
  • 230 г маслаца
  • 130 г кристал шећера
  • прстохват соли.

 За слој с карамелом:

  • 400 мл кондензованог млека
  • 200 г шећера
  • 200 г маслаца
  • 4 кашике отопљеног меда.
  • За слој са чоколадом:
  • 250 г чоколаде по укусу.

Припрема

Рерну загрејте на 150 степени. У једној посуди умутите маслац, шећер и со па додајте брашно, уз непрестано мућење. Излијте у плех обложен пек папиром. Пеците око пола сата, у рерни загрејаној на 150 степени. Оставите да се бисквит охлади па га ставите у фрижидер. 

Загрејте млеко, маслац и шећер са медом на средњој ватри, па мешајте око пола сата, док не добијете густ карамел. Припремљеном смесом прелијте бисквит па вратите у фрижидер. 

На пари отопите чоколаду па њоме прелијте карамел и опет вратите у фрижидер. Украсите колач по жељи и сеците на коцке.

милионер колач карамеле чоколада
