СВЕ ШТО ВОЛИТЕ У ЈЕДНОМ ЗАЛОГАЈУ: МИЛИОНЕРОВ КОЛАЧ Ред теста, ред карамеле, а на крају – чоколада
Милионеров колач запалио је друштвене мреже – није скуп, а укусом бољи од сваке торте.
Препун карамеле, меда и чоколаде, нема оног ко ће му одолети.
Потребно је:
За тесто:
- 350 г брашна
- 230 г маслаца
- 130 г кристал шећера
- прстохват соли.
За слој с карамелом:
- 400 мл кондензованог млека
- 200 г шећера
- 200 г маслаца
- 4 кашике отопљеног меда.
- За слој са чоколадом:
- 250 г чоколаде по укусу.
Припрема
Рерну загрејте на 150 степени. У једној посуди умутите маслац, шећер и со па додајте брашно, уз непрестано мућење. Излијте у плех обложен пек папиром. Пеците око пола сата, у рерни загрејаној на 150 степени. Оставите да се бисквит охлади па га ставите у фрижидер.
Загрејте млеко, маслац и шећер са медом на средњој ватри, па мешајте око пола сата, док не добијете густ карамел. Припремљеном смесом прелијте бисквит па вратите у фрижидер.
На пари отопите чоколаду па њоме прелијте карамел и опет вратите у фрижидер. Украсите колач по жељи и сеците на коцке.