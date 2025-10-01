(ВИДЕО) ПРЕМИНУЛА АУТОРКА НАЈЧИТАНИЈЕГ РЕЦЕПТА У ИСТОРИЈИ ЊУЈОРК ТАЈМСА Овако се прави чувени колач са шљивама
Једна од најпознатијих америчких ауторки кувара и дугогодишња гастро колумнисткиња New York Times, Маријан Џуел Буроус, преминула је у 92. години живота.
Иза себе није оставила само текстове и рецепте – већ и једно право кулинарско наслеђе. Њен једноставан рецепт за колач са шљивама, познат под именом Плум торте, био је први прави вирални рецепт у историји новина.
Рецепт који је постао легенда
Први пут објављен давне 1983. године, колач са шљивама моментално је освојио читаоце. Био је толико популаран да су уредници одлучили да га објављују сваке јесени, све до 1989. године. Када су саопштили да је то последњи пут, настала је права побуна – стотине писама стизале су у редакцију, људи су молили да се рецепт и даље понавља.
Торта је убрзо добила статус симбола преласка лета у јесен – једноставна, мирисна, помало горко-слатка, баш као и осећај када се мења годишње доба. Неки читаоци су тада писали: „Овај рецепт је утеха за крај лета и знак да нова сезона може бити једнако лепа.“
Први „вирални рецепт“
Данас многи кулинари Плум торте називају првим правим виралним рецептом, јер се о њему причало, писало и преносило међу генерацијама. Касније су га чак и графички обликовали да може да се исече из новина и сачува у фиоци – а многи Американци га и даље чувају пожутелог међу породичним белешкама.
Иако је оригинал тражио пуну шољу шећера, рецепт је временом добио модернизовану верзију са нешто мање слаткоће, али исти ефекат остаје: колач који враћа у детињство и окупља породицу око стола.
Оригинални рецепт за колач са шљивама
Састојци:
150–200 г шећера
115 г маслаца
125 г брашна
1 кашичица прашка за пециво
прстохват соли
2 јаја
12 шљива (исечених на половине)
шећер, цимет и лимунов сок за посип
Припрема:
Укључите рерну на 180 степени.
Умутите шећер и маслац док не постану кремасти, затим додајте јаја и суве састојке.
Тесто распоредите у подмазан плех.
По врху поређајте шљиве, поспите шећером, циметом и са мало лимуновог сока.
Пеците око сат времена, док не порумени.
Послужите топло или хладно, самостално или уз кашику слатке павлаке.
А ако желите да испробате и нашу домаћу верзију овог легендарног колача, рецепт вас чека на линку испод.