ОВА ГРИЦКАЛИЦА НОРМАЛИЗУЈЕ КРВНИ ПРИТИСАК За само 4 недеље доводи га у нормалу
Висок крвни притисак један је од најчешћих здравствених проблема у свету и повезује се с озбиљним ризицима за срце и крвне судове.
Иако је чест, и даље је врло опасан – само у 2023. години био је примарни или придружени узрок више од 600.000 смрти. Стручњаци наглашавају да исхрана, физичка активност и лекови имају кључну улогу у његовој контроли, а оно што једемо, укључујући ужине, може значајно утицати на притисак.
Кардиолог др Тарикшах Сајед објашњава да постоје једноставне и здраве замене за слане грицкалице које често конзумирамо, а које могу имати позитиван ефекат на крвни притисак. Уместо чипса, переца или сланих кокица, он препоручује неслане пистаће јер садрже нутријенте који помажу у регулацији крвног притиска и заштити срца.
"Пистаћи су богати калијумом, антиоксидансима и биљним стеролима, који помажу да се снизи ЛДЛ холестерол и подржи здрав крвни притисак", каже др Сајед за Параде. Додаје да пистаћи садрже и влакна која везују холестерол у систему за варење, чиме додатно чувају здравље срца, док здраве масти у њима повећавају ХДЛ, односно "добар" холестерол.
Како би се постигли ефекти, др Сајед препоручује отприлике 30 до 55 грама дневно. Према истраживањима, редовна конзумација пистаћа може донети мерљиво побољшање крвног притиска већ након четири недеље. Он саветује да се бирају неслани или благо слани пистаћи, а идеално их је комбиновати с воћем богатим влакнима и антиоксидансима.