ДА ЛИ ЋЕ ПРАВИЛО 20 СЕКУНДИ СТИЋИ И У СРБИЈУ Возачи у Европи га већ користе
На српским аутопутевима честа је појава да возачи остају у левој траци и након завршеног претицања, иако је десна трака потпуно слободна
Оваква пракса успорава саобраћај, ствара нервозу код осталих учесника и значајно повећава ризик од саобраћајних незгода. У Немачкој је овај проблем решен неформалним, али стриктно примењиваним "правилом 20 секунди".
Ово правило налаже да возач сме да остане у претицајној (левој) траци само уколико у десној траци не може да вози најмање 20 секунди без потребе за успоравањем. Тиме се избегава такозвана слалом вожња (стално мењање трака) и одржава кључна проточност на аутопутевима.
Немачка пракса и казне
Вожња у левој траци у немачким саобраћајним прописима дозвољена је искључиво за претицање. Иако "правило 20 секунди" није званично записано у закону, оно се примењује на основу судских пресуда и снажно га подржава немачки ауто-клуб АДАЦ.
У неким немачким покрајинама, попут Баден-Виртемберга, полиција активно користи камере из цивилних возила како би санкционисала возаче који непотребно заузимају леву траку. Казна за тај прекршај износи 80 евра и повлачи један казнени бод.
Да ли је време за увођење правила у Србији?
Вожња десном траком је основно правило безбедног саобраћаја на аутопутевима, али се у Србији оно често крши. Увођење "правила 20 секунди" у нашој земљи дало би возачима јасну смерницу да се након претицања у најкраћем року врате у десну траку, осим ако их друго возило не би одмах успорило.
Овакав приступ би значајно смањио нервозу на путевима, убрзао проток саобраћаја и допринео повећању безбедности свих учесника. Остаје да се види да ли ће надлежни органи у Србији размотрити ово решење и у којој мери би оно било прихваћено међу домаћим возачима.