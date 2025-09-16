ИЗВОДЕ СЕ РАДОВИ НА АУТО ПУТУ! У току је замена дилатационих спојница код петље Нови Сад исток
16.09.2025. 18:06 18:09
Како преноси Јавно предузеће Путеви Србије на ауто-путу Е-75, петља Нови Сад исток, у смеру ка Суботици, од 16.09. до 22.09.2025. године, уколико временски услови дозволе, изводиће се радови на замени дилатационих спојница на објектима – мостовима.
За саобраћај ће бити затворена претицајна и возна саобраћајна трака, током 24 часа.
Саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком у дужини од 1.300 метара.