ИЗВОДЕ СЕ РАДОВИ НА АУТО ПУТУ! У току је замена дилатационих спојница код петље Нови Сад исток

16.09.2025. 18:06 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Путеви Србије
Auto-put/F. Bakic
Фото: Дневник/ Ф. Бакић  

Како преноси Јавно предузеће Путеви Србије на ауто-путу Е-75, петља Нови Сад исток, у смеру ка Суботици, од 16.09. до 22.09.2025. године, уколико временски услови дозволе, изводиће се радови на замени дилатационих спојница на објектима – мостовима.

За саобраћај ће бити затворена претицајна и возна саобраћајна трака, током 24 часа

Саобраћај ће се одвијати зауставном саобраћајном траком у дужини од 1.300 метара.

