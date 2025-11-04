ДРАМА У ПРОКУПЉУ, МЛАДИЋ (21) ИЗБОДЕН НОЖЕМ КОД ШКОЛЕ! Полиција блокирала центар града, инцидент се догодио када је било много пролазника !
У самом центру Прокупља, изнад основне школе „Никодије Стојановић Татко“, данас је дошло до озбиљног инцидента када је Е.К. (21) из Прокупља избоден ножем.
Повређени младић је одмах превезен у прокупачку болницу, где је након дијагностике упућен на одељење Хирургије. Његово здравствено стање за сада није званично саопштено.
Полиција је брзо реаговала и обезбедила простор око школе, а увиђај је у току. Тачан узрок сукоба још увек није познат, као ни да ли је нападач идентификован.
Како је потврђено, више детаља биће познато након завршетка увиђаја и прикупљања изјава сведока.
Инцидент је изазвао узнемирење међу грађанима, посебно због чињенице да се догодио у непосредној близини школе и у време када је у том делу града било много пролазника.