ПРВЕ ПАХУЉЕ ВЕЋ У НОВЕМБРУ! Метеоролог открива кад тачно пада ПРВИ СНЕГ и зашто ће ова зима бити ОШТРИЈА
Иако блага јесења идила и даље траје и температуре током дана иду изнад просека, велики зимски преокрет је неизбежан.
Ноћи и јутра већ доносе први мраз, а крај месеца доноси право, драстично захлађење. Метеоролози су потврдили да нас од тог датума дели само корак до зимске бајке, чак постоји реална могућност да и у градовима падну прве пахуље.
Прве снег у Београду можда већ око 17. и 18. новембра
Метеоролог Иван Ристић изјавио је за „Блиц“ да очекује да се крајем друге декаде са Арктика и из Сибира у Европу спусти хладан ваздух и да би снег у Београду могао да падне и раније од претходно најављено датума – 24. новембра.
- У Београду је снег могућ око 24. новембра, али то би могло да се догоди и раније, већ око 17-18. новембра. Пратимо ситуацију, само је питање када ће хладни фронт стићи до нас. Моделе потврђује и појава поларног вртлога, односно, зимске велике циркулације хладног ваздуха изнад поларних региона која утиче на временске услове у свету. Тренутно ECMWF даје да смо на корак до праве зиме – каже Ристић.
Оштрији почетак зиме
Све док хладна ваздушна маса не стигне до Србије, температуре ваздуха ће у другој декади новембра бити између 10 и 15 степени, а затим ће са хладном ваздушном масом пасти на вредности између 0 и 5 степени.
На питање да ли ће се снег у Београду задржати, Ристић каже да тренутно не може да се дефинише количина снега, али делује да ће почетак зиме бити оштрији.
- Оријентација поларног вртлога у стратосфери сели се из Северне Америке у новембру у Европу што ће и довести до промене водећег струјања са западног на северно изнад нас. То значи да нам се после закаснелог Михољског лета почетком новембра, крајем прве декаде и средином месеца враћа јесен а затим долази снег и зимско време – каже Ристић.
Од +20 до 0 степени
Тренутно се атмосфера стабилизује и углавном суво време са температурама између 15 и 20 степени ће се задржати до око 10. новембра. У том периоду расту шансе и за појаву магле, поготово у котлинама и долинама река и биће више облака.
- Око 10. новембра и почетком друге декаде очекује се пад температуре на 10 до 15 степени. Јутарње ће бити од 3 до 8 степени. У данима када буде хладније јутарња температура ће бити од 0 до 5 степени. Током ведрих ноћи и када буде магле можемо очекивати мраз. Поједини модели дају да током магловитих дана температура неће прелазити 10 степени – каже метеоролог.
Тренд преласка са нормалног на хладнији
Метеоролошки сајт „Severe Weather Europe“ је у дугорочној прогнози објавио да „подручје ниског притиска изнад северног Атлантика доприноси повећању притиска изнад западне и северне Европе“.
Такође, посматрајући Европу на почетку зиме, види се ефекат система ниског притиска изнад севера. Тамо је подручје нормалних или нижих температура, са топлијом ваздушном масом изнад остатка континента, испод аномалије високог притиска.
Широм Европе, главне зоне интересовања за снежне падавине су углавном повезане са вишим надморским висинама у централним деловима, што се очекује под топлијом него обичном ваздушном масом. Прогнозира се да ће снежна покривеност сезонски почети да се повећава изнад северних и североисточних делова – поручују метеоролози.
До 55 мразних и до 15 ледених дана у нижим пределима
Климатски сезонски изгледи, које је објавио Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављују да ће током зиме 2025/2026., од 1. децембра 2025. до 28. фебруара 2026.:
• средња сезонска температура ваздуха бити изнад просека, са одступањем око 1 степен
• вредности средње сезонске температуре ваздуха биће од 1 до 4 степена у нижим пределима, а у планинским пределима од 0 до -3 степени
• број мразних дана од 30 до 55, а на планинама од 60 до 75 дана
• број ледених дана од 5 до 15, а на планинама од 25 до 40 дана
• сезонска количина падавина биће у домену просека, у интервалу од 110 мм до 160 мм у нижим
• пределима, а у брдовито-планинским пределима од 170 мм до 220 мм
• број дана са падавинама већим од 0,1 мм током зимске сезоне у нижим крајевима у интервалу од 32 до 40, а на планинама до 50