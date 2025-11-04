ДОДИК О „ПОЛИТИЧКИМ ПРЕСУДАМА“: БиХ нема никакве шансе са оваквим крњим Уставним судом
БАЊАЛУКА: Изабрани председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да је крњи Уставни суд БиХ прекршио елементарно право и донео политичку одлуку одбијајући апелацију његовог правног тима против пресуде Суда БиХ, поручујући да БиХ нема никакве шансе са оваквим судом.
Додик је рекао за Срну да је крњи Уставни суд БиХ политички суд и да "није никакав Уставни суд".
"Крњи Уставни суд доноси политичке пресуде, јер да је водио рачуна о Уставу, сигурно је морао да има одредбе самог тог Устава у којима пише да законе у БиХ само може да донесе Парламентарна скупштина БиХ, то значи Представнички дом и Дом народа, и то заједно", указао је Додик.
Он је навео да је крњи Уставни суд то прекршио, а потом и низ својих одлука, у којима је раније наведено да све одлуке законодавне, извршне и судске власти на нивоу БиХ не смеју да буду противне уставима БиХ, Републике Српске и ФБиХ.
Додик је истакао да су тиме прекршили елементарно право, што је, како је навео, готово невероватно.
"Наравно, идемо даље. Ми рачунамо да можемо да идемо према Европском суду, али кад се ради о политичким стварима, те политичке ствари се реше на политички начин", рекао је Додик.
Додик је указао да је крњи Уставни суд политички суд и да зато мисли да БиХ са оваквим понашањем, оваквим судом, нема никакве шансе.
"На силу, покушавајући да наметну политичку вољу кроз наводно право мислим да продужавају еру тих глобалних лешинара који су на многим тачкама и у Европи и у свету покушавали да злоупотребе правосудне институције и да се обрачунају са политичким противницима још од председника САД Доналда Трампа, па преко Марин ле Пен, Румуније и многих других случајева", навео је Додик.
Додик је нагласио да се не може имати ни минимално поверење у институције БиХ на овај начин, указујући да апсолутно нису утврдили било шта, нити су желели да прихвате иједан правни аргумент.
"Мислили смо да ако покаже тај крњи Уставни суд било какве минималне елементе уставности и поштовања Устава и закона, да се готово исти дан врате двоје судија у Уставни суд. Сада мислим да је то апсолутно изгубљена шанса и прилика да то не треба ни чинити. Нека они раде свој посао",
поручио је Додик.
Уставни суд БиХ одбио је данас Додикову апелацију против кривичне пресуде Суда БиХ и потврдио одлуку Централне изборне комисије БиХ којом му је одузет председнички мандат.
Адвкатски тим Додика није био оптимистичан у погледу одлуке крњег Уставног суда БиХ, а апелацију је поднео јер је то корак ка жалби Европском суду у Стразбуру.
Суд БиХ правоснажно је осудио Додика на годину дана затвора и шест година забране политичког деловања због непоштовања одлука неизабраног високог представника у БиХ Кристијана Шмита.
Осим ове, правни тим Додика поднео је Уставном суду БиХ и апелацију на одлуку ЦИК-а о одузимању Додику мандата председника Републике Српске и расписивању превремених избора за 23. новембар.