ТЕШКА НОЋ У БЕОГРАДУ! Младић (18) избоден ножем на сплаву, хитно пребачен у Ургентни центар

28.09.2025. 08:06 08:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Курир
Фото: Dnevnik.rs

Осамнаестогодишњи младић задобио је ноћас тешке повреде хладним оружјем код Куле Небојша у Београду.

Инцидент се догодио на сплаву ноћас у 1.49.

Осамнаестогодишњи младић задобио је тешке повреде ножем и превезен је у Ургентни центар, рекла је за РТС докторка Милена Поповић из Хитне помоћи.

Пребачен је на одељење реанимације

Током ноћи у Београду су се догодиле три саобраћајне незгоде, у којима су три особе лакше повређене.

Хитна помоћ имала је током ноћи 116 интервенција, од којих је 321 била на јавном месту.

Kurir.rs/RTS/Telegraf

