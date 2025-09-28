БЛОКАДЕРИ ОСКРНАВИЛИ ПЕТРОВАРАДИНСКУ ТВРЂАВУ?! Ево ко је предводио групу која је укаљала симбол Српске Атине
Новосадски блокадери и Збораши, Михајло Шинковић и Верољуб Наумовић, заједно са Срђаном Ковачевићем адвокатом-блокадером, који је уједно и организатор блокада у Новом Саду, предводили су групу хулигана блокадера, који су одевени у црно скрнавили симбол Новог Сада, Петроварадинску тврђаву, пише НС Уживо.
Наиме, поменута група је користила шаблоне и фарбу за исписивање својих блокадерских порука, а приликом доласка на тврђаву, истакли су транспарент на енглеском језику, вероватно са циљем да се додворе својим спонзорима, тврди НС Уживо.
Фотографије можете погледати на ОВОМ линку
Ко су Михајло Шинковић и Верољуб Наумовић?
Михајло Шинковић је рођен у Суботици, а након безуспешног студирања ветерине и медицине, своју смисао је првобитно пронашао у терапијама плутања, а затим и у блокадама и малтретирању грађана Републике Србије.
Са друге стране, Верољуб Неумовић се истакао скидањем заставе Републике Србије.
Овај асистент са Академије уметности терети се да је нарушавао јавни ред и мир током блокадерског скупа 2. јуна, када је испред просторија Српске напредне странке, скидао државну заставу Републике Србије, док су други блокадери гађали и уништавали туђу имовину.