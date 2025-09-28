ТЕЖАК ИНЦИДЕНТ НА ЖАБЉАКУ: Дрогирани и пијани усред бела дана претукли двојицу мештана - дали се у бег са лица места па изазвали саобраћајну незгоду
ЖАБЉАК: Незапамћени инцидент догодио се у центру Жабљака, када су двојица младића из Тивта , П.Г (19) и М.Р (22), напала двојицу мештана у центру општине, а потом побегли са лица места.
- Они су, како се сумња, јуче око 15.00 часова, испред једног маркета у Жаблљаку, изазвали тучу у којој су физички напали два оштећена пунолетна лица мушког пола из Жабљака, након чега су се возилом удаљили са лица места. Њих двојица су потом, бежећи са лица места, изазвали саобраћајну незгоду тако што су се сударили са другим возилом. У саобраћајној незгоди није било повређених лица, већ је настала материјална штета на возилима. Недуго потом, десетак минута након инцидента, њих двојица су лишени слободе, потврђено је за РИНУ у УП.
Полицијски службеници су над ова два лица сповели алкотестирање и тест на присуство психоактивнихсупстанци. Утврђено је да М.Р, који је и управљао возилом, има 1.99 промила алкохола у организму и да је позитиван на кокаин, а да П.Г. има 1.64 промила алкохола у организму.
- Два оштећена мушкарца су у догађају задобила тешке телесне повреде, један у пределу главе и он се налази на болничком лечењу у Клиничком центру Црне Горе у Подгорици, а други је задобо лом зуба и он је након прегледа лекара отпуштен на кућно лечење, казали су у полицији.
О догађају је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Пљевљима, који се изјаснио да се у радњама два осумњичена лица стичу битни елементи кривичног дела насилничко понашање.
Осумњичени П.Г. и М.Р. ће, уз кривичну пријаву ће бити приведени надлежном тужиоцу, због сумње да су на штету два оштећена лица починили наведено кривично дело.
РИНА