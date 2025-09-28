overcast clouds
15°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТЕЖАК ИНЦИДЕНТ НА ЖАБЉАКУ: Дрогирани и пијани усред бела дана претукли двојицу мештана - дали се у бег са лица места па изазвали саобраћајну незгоду

28.09.2025. 10:21 10:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
Коментари (0)
РИНА
Фото: РИНА

ЖАБЉАК: Незапамћени инцидент догодио се у центру Жабљака, када су двојица младића из Тивта , П.Г (19) и М.Р (22), напала двојицу мештана у центру општине, а потом побегли са лица места.

- Они су, како се сумња, јуче око 15.00 часова, испред једног маркета у Жаблљаку, изазвали тучу у којој су физички напали два оштећена пунолетна лица мушког пола из Жабљака, након чега су се возилом удаљили са лица места.  Њих двојица су потом, бежећи са лица места, изазвали саобраћајну незгоду тако што су се сударили са другим возилом. У саобраћајној незгоди није било повређених лица, већ је настала материјална штета на возилима. Недуго потом, десетак минута након инцидента, њих двојица су лишени слободе, потврђено је за РИНУ у УП.

Полицијски службеници су над ова два лица сповели алкотестирање и тест на присуство психоактивнихсупстанци. Утврђено је да М.Р, који је и управљао возилом, има 1.99 промила алкохола у организму и да је позитиван на кокаин, а да П.Г. има 1.64 промила алкохола у организму.

- Два оштећена мушкарца су у догађају задобила тешке телесне повреде,  један у пределу главе  и он се налази на болничком лечењу у Клиничком центру Црне Горе у Подгорици, а други је задобо лом зуба и он је након прегледа лекара отпуштен на кућно лечење, казали су у полицији.

О догађају је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Пљевљима, који се изјаснио да се у радњама два осумњичена лица стичу битни елементи кривичног дела насилничко понашање.

Осумњичени П.Г. и М.Р. ће, уз кривичну пријаву ће бити приведени надлежном тужиоцу, због сумње да су на штету два оштећена лица починили наведено кривично дело.

РИНА

жабљак
Извор:
Дневник/РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај