НА КЛАДИОНИЦУ БАЦИО БОМБУ КОЈА СЕ НИЈЕ АКТИВИРАЛА Ухапшен осумњичени мушкарац
28.09.2025. 11:58 11:59
САРАЈЕВО: Мушкарац А. Г. (1982.) ухапшен је рано јутрос у Новом Сарајеву у БиХ након што је претходно, синоћ у 22.15 сати, бацио експлозивну направу која се није активирала на кладионицу у насељу Ченгић Вила.
Како је наведено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, он је бацио експлозивну направу и удаљио се с места догађаја, преноси Клиx.ба.
О случају је обавештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.
Ухапшена особа предата је у просторије за задржавање ухапшених МУП-а КС.