НА КЛАДИОНИЦУ БАЦИО БОМБУ КОЈА СЕ НИЈЕ АКТИВИРАЛА Ухапшен осумњичени мушкарац

28.09.2025. 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Дневник

САРАЈЕВО: Мушкарац А. Г. (1982.) ухапшен је рано јутрос у Новом Сарајеву у БиХ након што је претходно, синоћ у 22.15 сати, бацио експлозивну направу која се није активирала на кладионицу у насељу Ченгић Вила.

Како је наведено из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, он је бацио експлозивну направу и удаљио се с места догађаја, преноси Клиx.ба.

О случају је обавештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево.

Ухапшена особа предата је у просторије за задржавање ухапшених МУП-а КС.

Вести Регион
