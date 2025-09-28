(ФОТО) НОВИ ДЕТАЉИ НЕСРЕЋЕ СА ЦИСТЕРНАМА Поред пута лежи 110.000 литара дизела, ватрогасци су целу ноћ дежурали
КОСЈЕРИЋ: Синоћ око 21 сат на железничкој прузи између станице Ражана и Косјерића, из шина су исклизнула два вагона-цистерни пуних дизел горива.
Незгода се догодила свега 500 метара од станице Ражана, а цистерне су излетеле на локални пут Ражана–Дреновци.
На сву срећу, повређених није било. На лице места одмах су изашле екипе ватрогасаца, полиције, као и надлежне инспекције и екипе „Железница Србије“. Ватрогасне јединице су током целе ноћи обезбеђивале терен, док су екипе саобраћајне и еколошке инспекције процењивале евентуалне последице по безбедност и животну средину.
- Око 21 сат излетела су два вагона пуна дизел горива и шина, 500 метара од железничке станице Ражана према Косјерићу. На сву срећу, није било жртава. Цистерне су излетеле на локални пут Ражана–Дреновци. Обавештени су ватрогасци, полиција, све службе и у рекордном року дошли су на лице места. Ватрогасна служба и ја лично били смо целу ноћ са њима на терену. Железнице Србије послале су своје екипе које су радиле целу ноћ да оспособе пругу - казао је за РИНУ Жарко Дјокић, председник општине Косјерић.
Додаје да је у питању велика количина горива.
- У композицији је било 16 вагона са нафтом, од којих су се два последња преврнула. Свака цистерна носи око 65.000 литара, дакле поред пута је остало око 110.000 литара. Ипак, из њих врло мало цури, према процени стручњака готово да нема опасности, јер вагони нису оштећени - истиче Дјокић.
Гориво припада компанији НИС – Југопетрол, док је превозник „Србија Карго“. На терен су изашле и екипе еколошке и саобраћајне инспекције, које су надзирале безбедност и евентуални утицај на околину.
„Железнице Србије“ су целе ноћи радиле на оспособљавању оштећеног дела пруге, како би преостали део композиције од 14 вагона могао да настави пут. Увиђај је у току, а све околности незгоде биће накнадно утврђене.
РИНА