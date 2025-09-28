ВРАЋА СЕ КУЋИ ГЕНЕРАЛ ПАВКЕ! Небојша Павковић могао би да стигне данас у Београд
БЕОГРАД: Некадашњи начелник Генералштаба Војске Југославије генерал Небојша Павковић могао би да стигне у Београд већ данас, сазнаје београдска "Политика".
Лист наводи да је авион Владе Србије био од јуче ујутро спреман да полети за Финску и превезе у Београд Павковића, који је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу превремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.
У авиону су, осим чланова посаде и представника државе Србије, били спремни и чланови медицинског тима, с обзиром на то да је генерал Павковић у веома лошем здравственом стању, наводи Политика.
Према незваничним информацијама, планирано је да генерал са аеродрома буде пребачен у болицу у Београду.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је раније да је Механизам у Хагу донео одлуку да превремено на слободу буде пуштен генерал Небојша Павковић који је, како је навео, у лошем здравственом стању.
"Влада Србије, и по мојој молби и по молби многих људи, упутила је молбу због ужасно тешког здравственог стања генерала Павковића. Она је прихваћена, очигледно да се генерал Павковић налази у изразито лошем здравственом стању", рекао је Вучић новинарима у Њујорку, током учествовања на 80. заседању Генералне скупштине УН.