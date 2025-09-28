overcast clouds
15°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРАЋА СЕ КУЋИ ГЕНЕРАЛ ПАВКЕ! Небојша Павковић могао би да стигне данас у Београд

28.09.2025. 09:32 09:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

БЕОГРАД: Некадашњи начелник Генералштаба Војске Југославије генерал Небојша Павковић могао би да стигне у Београд већ данас, сазнаје београдска "Политика".

Лист наводи да је авион Владе Србије био од јуче ујутро спреман да полети за Финску и превезе у Београд Павковића, који је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу превремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.

У авиону су, осим чланова посаде и представника државе Србије, били спремни и чланови медицинског тима, с обзиром на то да је генерал Павковић у веома лошем здравственом стању, наводи Политика.

Према незваничним информацијама, планирано је да генерал са аеродрома буде пребачен у болицу у Београду.

Председник Србије Александар Вучић изјавио је раније да је Механизам у Хагу донео одлуку да превремено на слободу буде пуштен генерал Небојша Павковић који је, како је навео, у лошем здравственом стању.

"Влада Србије, и по мојој молби и по молби многих људи, упутила је молбу због ужасно тешког здравственог стања генерала Павковића. Она је прихваћена, очигледно да се генерал Павковић налази у изразито лошем здравственом стању", рекао је Вучић новинарима у Њујорку, током учествовања на 80. заседању Генералне скупштине УН.

небојша павковић
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај