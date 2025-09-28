ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ЗА ФРАНКФУРТСКИ ЛИСТ Вучић: Чудно што су им лидери немачки стипендисти; Избори у Србији следеће године
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић рекао је у интервјуу за Франкфуртер алгемајне цајтунг (ФАЗ) да не верује да студенте у блокади финансира немачка служба спољне безбедности (БНД), али да је сумњиво то што су њихови лидери стипендисти немачке државе.
"Немам доказе за то. Али ми је чудно што су студенти који воде организацију ових протеста, најважнији лидери, раније добијали стипендије и финансијску подршку од немачке државе", рекао је он.
Вучић је нагласио да никада није изјавио да су протести у Србији у потпуности организовани споља, већ да су највећим делом финансирани из иностранства.
Навео је да су многи од људи који учествују у протестима у Србији пристојни људи које заваравају разни извори, као и да сви они имају своје политичке ставове, које он поштује.
"Научили су ме лекцију о многим стварима. Разумео сам поруку. Не ону плаћених професионалних демонстраната, већ ону пристојних демонстраната", додао је.
Навео је да доказе да су немачке политичке фондације финансирале протесте у Србији још 2023. године није представио јавно јер није желео да заоштри односе Србије и Немачке.
Како додаје, доказе о томе, које још има, представио је одговорнима.
Одговарајући на питање о евентуалним ванредним парламентарним изборима он је рекао да ће избори бити одржани 2026. године.
"Вероватно крајем године, можда и раније. Али прво, морамо да завршимо припреме за Експо 2027 у Београду", рекао је Вучић.
ФАЗ је интервју са председником Вучићем радио због његовог незадовољства чланком под насловом "Лажни пријатељи" о његовом односу са руским председником Владимиром Путином, објављеном пре две недеље.
Вучић је рекао да је читав приступ том чланку био погрешан јер, како је истакао, неправедно говорити о "лажним пријатељима" само због једног питања, а затим то тумачити на начин који не одражава истину.
Навео је да верује у пријатељство и лојалност, али да такође чврсто верује и у интересе држава који су, како је додао, темељ међународног поретка.
Вучић је истакао да Србија покушава да одржи добре односе са Русијом и да ће наставити то да ради, али да не подржава кршење међународног права и поретка.
"Никада нисмо рекли да подржавамо инвазију трупа на друге територије. Увек смо подржавали и наставићемо да подржавамо територијални интегритет Украјине", нагласио је.
Вучић је рекао и да потези руске стране нису увек били у корист власти у Србији и критиковао ФАЗ што о томе није писао.
„Ако вам одговара и уклапа се у ваше идеје, онда прихватате нешто, али ако се не уклапа, онда вас истина не занима. Када је руска обавештајна служба недавно мене и Србију два пута најгрубље вређала, нисте о томе ништа писали. Руска служба СВР је тврдила да продајемо муницију Украјини. Ја сам политички ветеран, разумем језик таквих саопштења. То је без сумње била најувредљивија изјава против Србије коју сам икада видео“, навео је Вучић.