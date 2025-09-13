"ФИЛМСКA ПРИЧА" НА АУТОПУТУ! Србин отео бившу девојку у Немачкој, ПОЛИЦИЈА га јурила са хеликоптером и 14 патрола!
Србин из Горње Баварске (41) отео је своју бившу девојку (40) након састанка у петак, али је жена на крају спашена захваљујући брзој реакцији породице и полиције, која је укључила 14 патролних кола и хеликоптер.
Према полицији, Србин са немачким држављанством је намеравао да је одвезе кући како је договорено, али је око 17:15 са бензинске пумпе у Wiesingu нагло скренуо на аутопут А12 према Немачкој покушавајући да је отме. Током вожње, наводно је поломио њен мобилни телефон, отежавајући јој позив за помоћ.
Брза реакција породице и полиције
Жена је ипак успела да контактира своју ћерку и њеног партнера, који су одмах обавестили полицију. Покренута је велика операција која је укључила 14 патролних кола и полицијски хеликоптер.
Заустављање на граници
Мушкарац је коначно сишао са аутопута код Лангкампфена. Сукоб се поново заоштрио испред једне куће, када је 53-годишњи комшија покушао да помогне жени, али је осумњичени побегао. Жена је остала неповређена. Немачка савезна полиција зауставила је возило на граничном прелазу Киеферсфелден. Мушкарац је, како се претпоставља, био под дејством алкохола. Тренутно му прете оптужбе пред јавним тужилаштвом у Инсбруку и надлежним административним органима.