ЕСТРАДА У ПРОБЛЕМУ...
БЛИЖИ СЕ НАЈЛУЂА НОЋ, А ПЕВАЧИ БЕЗ ПОСЛА? Менаџер открио праву истину о новогодишњим наступима ХОНОРАРИ све слабији, ДЈ-еви преузимају сцену
Већ је почело интензивно заказивање новогодишњих наступа, а естрадни свет полако се припрема за „најлуђу ноћ“ у години.
Портал Еспресо је контактирао познатог естрадног менаџера како би сазнао како теку преговори око новогодишњих тезги, да ли певачи и даље могу да рачунају на астрономске хонораре или се у овој сезони нешто битно променило када су у питању наступи у празничним данима.
– Сви певачи су смањили хонораре, а нпр. у Македонији, много клубова не ради са певачима, ових клубова што имају дозволе, али зато што су ти певачи сада њима већ скупи и већина њих ради са ДЈ-евима. Наравно, наступи се заказују неколико пута мање него раније - открио је један менаџер.
– Углавном, јако тешка година за певаче, али су и певачи сами криви што су набили неке цене. 90 посто естраде седи код куће и нема посла - открио је овај менаџер какво је заиста стање за музичаре и очигледно је да многима теже него што то јавно представљају.
– Менаџери су напумпали цене певачима, они су халави и не знају шта је доста и зато сада је много певача који слабије раде, а и за дочек Нове године није ништа боље јер се много мање заказују новогодишњи наступи. Клубовима се певачи све мање исплате - навео је један естрадни менаџер на крају нашег разговора, пише Еspreso.